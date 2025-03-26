1000 нових робочих місць: хто отримає гранти від програми "Власна справа"

Визначено переможців урядової програми “Власна справа”, які подавали заяви на отримання грантів, у період з 17 лютого по 2 березня 2025 року. Загалом гранти отримають 549 підприємців, серед яких молодь і ветерани, що сприятиме створенню 1000 нових робочих місць.

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Про це інформує пресслужба Державної служби зайнятості.

Хто отримає гранти

За підсумками четвертої хвилі програми 2025 року 444 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 106 млн грн для започаткування чи розвитку власного бізнесу, що дозволить створити 737 нових робочих місць.

Топ-5 сфер діяльності, в яких переможці здійснюють або планують розпочати свій бізнес:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (34%);

тимчасове розміщення й організація харчування (14%);

переробна промисловість (11%);

надання інших видів послуг (11%);

охорона здоров'я та соціальна допомога (6%).

Серед отримувачів мікрогрантів 57% становлять жінки, 35% — чоловіки, а 8% — юридичні особи. Лідирують за кількістю грантоотримувачів Київська (13%), Львівська (13%), Івано-Франківська (10%), Харківська (9%) та Рівненська (7%) області.

Більшість переможців — 68% — мають вищу освіту, 13% — середню спеціальну (технікум або коледж).

21 молодий українець віком від 18 до 25 років отримає гранти до 150 тисяч гривень на старт власного бізнесу. Ця ініціатива допомагає реалізувати креативні та інноваційні ідеї, надаючи фінансову підтримку для оренди приміщення, придбання обладнання та інших необхідних витрат.

У рамках ветеранського напрямку програми "Власна справа" 84 переможці отримають гранти на загальну суму 41 млн грн, що дозволить створити 167 нових робочих місць.

Серед учасників четвертої хвилі програми 54% є учасниками бойових дій. Більшість грантоотримувачів — 65% — мають вищу освіту, а 57% вже є діючими підприємцями. Середній розмір гранту становить 488 тис. грн.

З вересня 2024 року в межах програми вже отримали підтримку 186 молодих підприємців, які впевнено розвивають власну справу.

Про програму "Власна справа"

Згідно з грантовою програмою "Власна справа", українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн.

Цей грант доступний як для діючих підприємців, так і для тих, хто не має досвіду в бізнесі.

Для отримання гранту на суму понад 75 тис. грн обов'язковою умовою є створення 1-2 робочих місць, залежно від розміру гранту.

Молоді люди віком до 25 років можуть отримати грант до 150 тис. грн за умови реєстрації як ФОП, без вимоги створювати робочі місця.

Підприємці з Харкова та Харківської області мають можливість отримати грант до 300 тис. грн за створення 1 робочого місця або до 500 тис. грн за створення 2 робочих місць.

Грантові кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, а також оренду приміщення. Заявки на грант подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом

Уряд розширив умови грантової програми "Власна справа", аби підтримати ще більше українців у започаткуванні чи розвитку власного бізнесу. Зокрема, з 2025 року гранти стали доступні для підприємців, які займаються виробництвом вин, а також було збільшено кількість банків, що беруть участь у програмі.