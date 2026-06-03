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Инвестиции на 1,5 млрд грн: в Тернопольской области строят новый комбикормовый завод с элеватором

строительство завода в Тернопольской области
В Тернопольской области началось строительство нового комбикормового завода/Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

В индустриальном парке "Западноукраинский промышленный хаб", расположенном в селе Остров Тернопольской области, началось строительство нового комбикормового завода с элеваторным комплексом. У предприятия будет годовая мощность 400 тыс. т комбикормов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Сейчас на строительной площадке продолжаются земельные работы.

Общий объем инвестиций в этот проект составляет 1,5 млрд. грн. Инвестором выступает компания "Агропродсервис". Для импорта необходимого оборудования предприятие воспользуется государственными преференциями, предусмотренными для участников индустриальных парков, а именно нулевой ставкой пошлины и освобождением от уплаты НДС на производственное оборудование.

Параллельно руководство Западноукраинского промышленного хаба готовит документы на получение государственного софинансирования для развития инфраструктуры. Эти средства планируют направить на подвод дополнительных 10 МВт электрической мощности, необходимой для обеспечения работы нового завода.

Новый производственный комплекс и элеватор займут территорию площадью 5 га. Под строительство выделили часть нового земельного участка. Потребность в ней возникла из-за полной застройки предыдущей территории хаба, где свободных мест не осталось.

В декабре 2025 года индустриальный парк официально расширил свои пределы с 10,6 га до 55 га. Первая очередь парка площадью 10,6 га полностью занята промышленными зданиями, общая площадь которых составляет 71 тыс. кв. м.

Кисилевский отметил, что развитие индустриальных парков является важной составляющей государственной политики поддержки украинских производителей "Сделано в Украине". Эта инициатива направлена на создание благоприятных условий для привлечения капитала, развития внутреннего производства и наращивания несырьевого экспорта.

Напомним, в Хмельницкой области в рамках индустриального парка "Теофиполь Эко Парк" запланировано строительство нового предприятия по переработке рыбы и мяса. За одну рабочую смену комплекс сможет выпускать до 39,28 тонн готовой продукции.

Автор:
Татьяна Ковальчук
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