Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Наличный курс:

USD

43,55

43,43

EUR

50,95

50,70

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Элеватор, техника и тысячи гектаров: в Черниговской области продают агробизнес за $9 млн

агро
Большой агробизнес в Черниговской области продают вместе с землей

В Черниговской области было выставлено на продажу агропредприятие с земельным банком 6700 гектаров и развитой инфраструктурой. Стоимость актива оценивается в 9 млн. долларов, а в состав входят элеватор, техника, склады и полный производственный цикл.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Продажа агропредприятий

В северной части Черниговской области выставлено на продажу агропредприятие с земельным банком 6700 га. Из них 4000 га находятся в обработке, остальные переданы в субаренду или частично облесены. Договоры аренды заключены сроком от 7 лет, а годовая арендная плата составляет около 7,5 млн грн. Основные культуры – подсолнечник, кукуруза, пшеница, рапс и соя.

Предприятие имеет развитую инфраструктуру полного цикла: элеватор на 30 тыс. тонн с железнодорожной веткой, зерносушилку производительностью до 600 тонн в сутки, систему авто- и железнодорожной отгрузки, склады, лабораторию и собственную электроподстанцию мощностью 430 кВт.

Логистическая база включает моторно-транспортное подразделение с офисным комплексом, складами для удобрений и ГСМ, техническими помещениями и охраняемой территорией. Также есть парк сельхозтехники, собственная скважина и дополнительные объекты, которые могут быть переоборудованы под животноводство.

Парк сельскохозяйственной техники:

  • Тяжелые тракторы: John Deer 340 л.с., Case 290 и Case 315 л.с., Chellenger 340 л.с.
  • Комбайны: Claas Lexion740, Case 580 с комплектами жаток
  • Опрыскиватели: самоходный John Deer, 2 опрыскивателя прицепных John Deer, ОПК Богуслав
  • Сеялки: Horsh Maestro 16 рядный 2020 г.в., Horsh Pronto 9м 2025 г.в., Partner (сплошного высева), John Deer 8 строчный – 2шт, СЗ (Июнь. звезда)
  • Авто: DAF XF Зерновоз с прицепом, 3 - А/М Камаз с прицепом, топливо-заправочный автомобиль ГАЗ 5 т., оснащенный системой электронной заправки через карты, служебные автомобили м/а Мерседес Sprinter, Toyota Hilux, Ford Connect, Рено Дастер, Сандеро.
  • 9 тракторов МТЗ 920-1221, почвообрабатывающие агрегаты БДК – 5,4, БДК – 6,3, глубокорыхлитель Alpego 3.5, предпосевные комплексы Kronos, Helliodor, Richland, фронтальный погрузчик JCB 7.2m
  • 2 Бункера – перегрузчики Кобзаренко.

Общая численность персонала составляет 54 человека с возможными колебаниями в зависимости от сезонной нагрузки. У предприятия есть собственная служба охраны с круглосуточным дежурством, а также земельный отдел, бухгалтерия, техническая служба, агрономическое подразделение и лаборатория. Все объекты оснащены системой видеонаблюдения.

Оценочная стоимость предприятия составляет 9 млн долларов, при этом стоимость земельного банка рассчитана с ориентиром около 1000 долларов за гектар.

Напомним, в Винницкой области был выставлен на продажу участок для строительства солнечной электростанции мощностью до 10 МВт. Объект имеет потенциального покупателя электроэнергии на 5 МВт и предлагается за $950 000.

Автор:
Ольга Опенько