Элеватор, техника и тысячи гектаров: в Черниговской области продают агробизнес за $9 млн

В Черниговской области было выставлено на продажу агропредприятие с земельным банком 6700 гектаров и развитой инфраструктурой. Стоимость актива оценивается в 9 млн. долларов, а в состав входят элеватор, техника, склады и полный производственный цикл.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Продажа агропредприятий

В северной части Черниговской области выставлено на продажу агропредприятие с земельным банком 6700 га. Из них 4000 га находятся в обработке, остальные переданы в субаренду или частично облесены. Договоры аренды заключены сроком от 7 лет, а годовая арендная плата составляет около 7,5 млн грн. Основные культуры – подсолнечник, кукуруза, пшеница, рапс и соя.

Предприятие имеет развитую инфраструктуру полного цикла: элеватор на 30 тыс. тонн с железнодорожной веткой, зерносушилку производительностью до 600 тонн в сутки, систему авто- и железнодорожной отгрузки, склады, лабораторию и собственную электроподстанцию мощностью 430 кВт.

Логистическая база включает моторно-транспортное подразделение с офисным комплексом, складами для удобрений и ГСМ, техническими помещениями и охраняемой территорией. Также есть парк сельхозтехники, собственная скважина и дополнительные объекты, которые могут быть переоборудованы под животноводство.

Парк сельскохозяйственной техники:

Тяжелые тракторы: John Deer 340 л.с., Case 290 и Case 315 л.с., Chellenger 340 л.с.

Комбайны: Claas Lexion740, Case 580 с комплектами жаток

Опрыскиватели: самоходный John Deer, 2 опрыскивателя прицепных John Deer, ОПК Богуслав

Сеялки: Horsh Maestro 16 рядный 2020 г.в., Horsh Pronto 9м 2025 г.в., Partner (сплошного высева), John Deer 8 строчный – 2шт, СЗ (Июнь. звезда)

Авто: DAF XF Зерновоз с прицепом, 3 - А/М Камаз с прицепом, топливо-заправочный автомобиль ГАЗ 5 т., оснащенный системой электронной заправки через карты, служебные автомобили м/а Мерседес Sprinter, Toyota Hilux, Ford Connect, Рено Дастер, Сандеро.

9 тракторов МТЗ 920-1221, почвообрабатывающие агрегаты БДК – 5,4, БДК – 6,3, глубокорыхлитель Alpego 3.5, предпосевные комплексы Kronos, Helliodor, Richland, фронтальный погрузчик JCB 7.2m

2 Бункера – перегрузчики Кобзаренко.

Общая численность персонала составляет 54 человека с возможными колебаниями в зависимости от сезонной нагрузки. У предприятия есть собственная служба охраны с круглосуточным дежурством, а также земельный отдел, бухгалтерия, техническая служба, агрономическое подразделение и лаборатория. Все объекты оснащены системой видеонаблюдения.

Оценочная стоимость предприятия составляет 9 млн долларов, при этом стоимость земельного банка рассчитана с ориентиром около 1000 долларов за гектар.

