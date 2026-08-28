"Укрзалізниця" попередила про тривалі затримки та пересадки на рейсах

В Україні зберігаються затримки поїздів через наслідки російських обстрілів і тривалих повітряних тривог. Відставання від графіка поступово скорочується, водночас окремі рейси вирушатимуть із суттєвими затримками.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Затримки поїздів триватимуть

В "Укрзалізниці" зазначають, що вплив атак на рух поїздів може зберігатися щонайменше протягом наступної доби.

Поїзди далекого сполучення не скасовували. Водночас на окремих рейсах пасажирів на фінальній ділянці маршруту довозитимуть із пересадкою. Такий формат має допомогти швидше звільняти та повертати в роботу вагони й локомотиви.

Окремі поїзди вирушатимуть із суттєвими затримками з Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова.

В "Укрзалізниці" повідомили, що всі служби працюють над скороченням відставання від графіка. Пасажирів просять поставитися з розумінням до можливих пересадок або зміни способу довезення.

Фото: УЗ

До ранку суботи пасажири можуть безкоштовно користуватися платними залами очікування на вокзалах. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити телефон і дочекатися свого поїзда. Під час повітряної тривоги зали не працюють - пасажирів просять переходити до укриттів, де залізничники допоможуть зорієнтуватися щодо рейсів.

Для пасажирів поїздів, які затримуються на п’ять і більше годин, "Укрзалізниця" спільно з World Central Kitchen організовує "Залізні перекуси".

Фото: УЗ

Актуальну інформацію про затримки перевізник оновлює на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua та надсилає через push-сповіщення у застосунку "Укрзалізниці". Пасажирів закликають стежити за оновленнями, оскільки ситуація може змінюватися протягом дня.

Нагадаємо, внаслідок чергових масованих російських обстрілів цивільної інфраструктури у низці областей України фіксуються затримки пасажирських поїздів. Рух залізничного транспорту продовжується там, де це дозволяє безпекова ситуація.