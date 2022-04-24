Христос Воскрес, а российские оккупанты уничтожили 7 храмов и исламский центр в Луганской области.

Только в Луганской области российские военные преступники разрушили по меньшей мере семь православных храмов с начала войны. Среди них памятник культурного наследия – Свято-Екатериненский храм в Счастье, которому было 102 года.

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С начала войны русская армия разрушила по меньшей мере 7 православных храмов и исламский центр в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

"Русский мир" разрушает все на своем пути. Ему не нужны ни люди, ни дома, ни предприятия, ни монументы культуры. Россияне стирают с Луганской земли все, что встречают. Даже то, во что сами верят, – православные храмы», – пишет Сергей Гайдай.

По его словам, четыре прямых попадания снарядов выдержал Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке , также частично разрушено здание Свято-Екатериненского храма в Счастье , которое является памятником культурного наследия.

Кроме этого артиллерийские снаряды армии РФ попали в Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм в честь Мотроны Московской в Рубежном .

Также, по словам, Гайдая повреждение получил храм Свято-Михайловского прихода в Попасной , в Рубежном пострадала новостройка – Свято-Георгиевский храм, а в Свято-Троицком храме в Троицком выбило окна.

Напомним, вчера, 22 апреля, россияне 12 раз обстреливали мирные дома жителей Луганской области. Пострадали, в частности, Горское, Золотое, Лисичанск, Северодонецк.

Ранее, 22 апреля, в Северодонецке русская армия обстреляла высоковольтную линию. В результате в городе до сих пор нет электроснабжения.