Христос Воскрес, а російські окупанти знищили 7 храмів та ісламський центр на Луганщині

Лише в Луганській області російські воєнні злочинці зруйнували щонайменше сім православних храмів від початку війни. Серед них пам'ятка культурної спадщини - Свято-Катериненський храм в Щасті, якому було 102 роки.

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З початку війни російська армія зруйнувала щонайменше 7 православних храмів та ісламський центр на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

«Руський мир» руйнує все на своєму шляху. Йому не потрібні ані люди, ані будинки, ані підприємства, ані пам’ятки культури. Росіяни стирають із Луганської землі все, що зустрічають. Навіть те, у що самі вірять, – православні храми», – пише Сергій Гайдай.

За його словами, чотири прямі влучання снарядів витримав Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку, також частково зруйнована будівля Свято-Катериненського храму в Щасті, який є пам'яткою культурної спадщини.

Крім цього артилерійські снаряди армії РФ влучили у Свято-Митрофанівський храм в Лисичанську і храм на честь Мотрони Московської у Рубіжному.

Також, за словами, Гайдая пошкодження отримав храм Свято-Михайлівської парафії у Попасній, у Рубіжному постраждала новобудова – Свято-Георгіївський храм, а у Свято-Троїцькому храмі в Троїцькому повибивало вікна.

Нагадаємо, вчора, 22 квітня, росіяни 12 разів обстрілювали мирні будинки мешканців Луганської області. Постраждали, зокрема, Горське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.

Раніше, 22 квітня, у Сєвєродонецьку російська армія обстріляла високовольтну лінію. В результаті, у місті до сих пір немає електропостачання.