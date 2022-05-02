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Российские оккупанты захватили гуманитарный транспорт и форму ВСУ, - глава Луганской ОВА
Российские оккупанты завладели гуманитарным транспортом, формой Вооруженных сил Украины и документами украинских волонтеров в Луганской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
По его словам, 24 апреля волонтеры, занимавшиеся эвакуацией из Новотошковского, подорвались на противопехотной мине. Волонтерам удалось выбраться из опасной зоны и добраться до украинских военных, но автобус остался у российских оккупантов.
Также 29 апреля два автобуса – волонтерский и школьный – военные РФ обстреляли из гранатометов. Один человек погиб, а водитель школьного автобуса попал в плен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Транспорт обозначен как гуманитарный, также в машинах остались документы волонтеров. В куче все это может быть использовано россиянами для провокаций на свободных территориях", - сказал Сергей Гайдай.
Напомним, ГБР задержало 12 человек по подозрению в подготовке провокаций ко 2 мая. У них нашли большое количество автоматов, пулеметы, гранаты и флаги с коммунистической символикой.