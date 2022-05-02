Російські окупанти захопили гуманітарний транспорт та форму ЗСУ, - голова Луганської ОВА

Російські окупанти заволоділи гуманітарним транспортом, формою Збройних сил України та документами українських волонтерів у Луганській області.

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Про це повідомив у Telegram-каналі голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, 24 квітня волонтери, які займалися евакуацією із Новотошківського, підірвалися на протипіхотній міні. Волонтерам вдалося вибратися з небезпечної зони та дістатися до українських військових, але автобус залишився у російських окупантів.

Також 29 квітня два автобуси – волонтерський та шкільний – військові РФ обстріляли з гранатометів. Одна людина загинула, а водій шкільного автобуса потрапив у полон.

"Транспорт позначений як гуманітарний, також у машинах залишилися документи волонтерів. У купі все це може бути використане росіянами для провокацій на вільних територіях", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, ДБР затримало 12 людей за підозрою у підготовці провокацій до 2 травня. У них знайшли велику кількість автоматів, кулемети, гранати та прапори з комуністичною символікою.