На Луганщині загострилася ситуація: війська РФ роблять спроби прориву

На Луганщині йдуть запеклі бої. Росіяни намагаються прорватися у Рубіжному та Білогорівці. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

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"Ситуація на Луганщині загострюється! І може змінитися щомиті", - сказав Гайдай.

Він наголосив на складній гуманітарній ситуації в області. Відсутнє централізоване водопостачання, тому воду підвозять до цистерн.

"Сєвєродонецьк без світла та мобільного зв'язку", - додав голова Луганської ОВА.

У четвер, 4 травня, було проведено евакуацію з Лисичанська, Сєвєродонецька та Попаснянської громади.

Нагадаємо, у Попасному та Рубіжному продовольства та води у людей залишилося всього на тиждень. Через постійні обстріли доступ до міст ускладнений, тому організувати доставку гуманітарного конвою, як і евакуацію мирних жителів, неможливо.

Росіяни скинули авіабомби на елеваторний комплекс у Рубіжному та повністю знищили його. Про це свідчать супутникові знімки, на яких видно вирву від бомб.