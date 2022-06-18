До 8 російських ракет потрапили по нафтопереробному заводу у Кременчуці

Окупаційні війська Російської Федерації в ніч з 17 на 18 червня завдали ракетних ударів по Кременчуку Полтавської області. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Від 6 до 8 російських ракет потрапили по НПЗ та іншим об'єктам інфраструктури міста. В результаті деякі з них спалахнули.

"Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Перебувайте у укриттях!", - додав Лунін.

Попереднього разу про обстріл нафтопереробного заводу у Кременчуці повідомляли ще у середині травня.

Зазначимо, що через знищення Росією українських нафтобаз та НПЗ Україна практично втратила власне виробництво палива. В результаті в країні виник дефіцит бензину.

Основний обсяг бензину в країну завозять залізницею та бензовозами, також невелику частину доставляють річкові танкери Дунаєм. Імпорт палива до України вже б'є рекорди.