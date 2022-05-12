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Ракетний обстріл по Кременчугу: на нафтопереробному заводі сталася пожежа
У Кременчуці внаслідок ворожого обстрілу у четвер, 12 травня, сталася пожежа на нафтопереробному заводі.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Біля шостої години вечора ворог вдарив по Кременчуку 12 ракетами. Більшість з них влучили по нафтопереробному заводу. Там зараз пожежа, працюють рятувальники. Наразі пожежу локалізовано. Крім цього, наші ЗСУ одну ракету збили, інші влучили по інфраструктурі Кременчука", - поінформував Лунін.
Також він наголосив, що постраждалих та загиблих внаслідок вечірнього обстрілу немає.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, російські військові 12 травня близько 18:00 завдали 12 ракетних ударів по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який знаходиться в Полтавській області. Під удар також потрапили інші об'єкти інфраструктури регіону.