Після обстрілу військами РФ горить НПЗ у Лисичанську, є загроза вибуху, - Гайдай

Окупанти знову обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську, що може призвести до вибуху резервуарів. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

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Внаслідок влучення російських снарядів на заводі спалахнули установка з отримання сірки та станція змішування речовин.

"Площа пожежі 360 кв.м, є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів", — заявив Гайдай.

Рятувальники спробували загасити вогонь, але почався артилерійський обстріл, і пожежники змушені були залишити НПЗ.

"Гасіння неможливо. Обстріли не вщухають", - додав Гайдай.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів російських загарбників 8 травня на Луганщині обірвані потужні лінії електропередач напругою 200 кВ. Лисичанськ та Сєвєродонецьк знеструмлені.

Перед цим ЗСУ відійшли від Попасної Луганської області, щоб закріпитися на міцніших позиціях, які військові підготували заздалегідь.