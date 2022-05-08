После обстрела войсками РФ горит НПЗ в Лисичанске, есть угроза взрыва, — Гайдай

Оккупанты вновь обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, что может привести к взрыву резервуаров. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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В результате попадания российских снарядов на заводе загорелись установка по получению серы и станция смешивания веществ.

"Площадь пожара 360 кв.м, есть угроза взрыва соседней группы резервуаров", — заявил Гайдай.

Спасатели попытались потушить огонь, но начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены покинуть НПЗ.

"Тушение невозможно. Обстрелы не утихают", — добавил Гайдай.

Напомним, в результате обстрелов российских захватчиков 8 мая в Луганской области оборваны мощные линии электропередач напряжением 200 кВ. Лисичанск и Северодонецк обесточены.

Перед этим ВСУ отошли от Попасной Луганской области, чтобы закрепиться на более прочных позициях, которые военные подготовили заранее.