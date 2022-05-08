ВСУ отошли от Попасной на более крепкие позиции, — Гайдай

Вооруженные силы отошли от Попасной Луганской области, чтобы закрепиться на более прочных позициях, которые военные подготовили заранее. Об том сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай 8 мая в эфире национального телемарафона.

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"К сожалению, наши войска действительно отошли немного от Попасной, потому что город обстреливали более двух месяцев. Там и бомбы, и ракеты, и мины, и артиллерия. Там разрушено все дотла. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые готовились ранее", — рассказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА отметил, что в настоящее время продолжаются тяжелые бои на направлении Северодонецк-Воеводовка, а также на территории Горской громады, в которую входят такие населенные пункты, как Тошковка, Екатериновка, Золотое-4.

Гайдай подчеркнул, что все свободные населенные пункты Луганской области являются горячими точками.

В Белогоровке Луганской области российская авиация нанесла авиаудар по школе. По предварительной информации, погибли 60 человек, спасатели продолжают разбирать завали.

Ранее оккупанты обстреляли город Приволье из ракетных систем залпового огня "Грады". В результате два ребенка погибли, женщина и еще двое детей получили тяжелые ранения. Детям, которые получили ранения, по 12 и 8 лет, пострадавшей женщине — 69 лет.