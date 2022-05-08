ЗСУ відійшли від Попасної на міцніші позиції, — Гайдай

Збройні сили відійшли від Попасної Луганської області, щоб закріпитись на міцніших позиціях, які військові підготували заздалегідь. Про це повідомив голова Луганської військоваої адміністрації Сергій Гайдай 8 травня в ефірі національного телемарафону.

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"На жаль, наші війська справді відійшли трохи від Попасної, бо місто обстрілювали понад два місяці. Там і бомби, і ракети, і міни, і артилерія. Там зруйновано все вщент. Тому наші відійшли на міцніші позиції, які готувалися раніше", - Розповів Гайдай.

Голова Луганської ОВА зазначив, що наразі тривають важкі бої на напрямі Сєвєродонецьк-Воєводівка, а також на території Гірської громади, до якої входять такі населені пункти, як Тошківка, Катеринівка, Золоте-4.

Гайдай наголосив, що всі вільні населені пункти Луганської області є гарячими точками.

У Білогорівці Луганської області російська авіація завдала авіаудару по школі. За попередньою інформацією, загинуло 60 людей, рятувальники продовжують розбирати завали.

Раніше окупанти обстріляли місто Привілля з ракетних систем залпового вогню "Гради". В результаті дві дитини загинули, жінка та ще двоє дітей отримали тяжкі поранення. Дітям, які отримали поранення, по 12 та 8 років, потерпілій жінці – 69 років.