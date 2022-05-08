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Захватчики обесточили обстрелами два населенных пункта в Луганской области
В результате обстрелов российских захватчиков 8 мая в Луганской области оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ. Лисичанск и Северодонецк обесточены, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
"Утром российская армия открыла огонь по Лисичанску. Применена артиллерия, нанесены авиационные удары. О количестве разрушений жилого фонда будет сообщено отдельно. Однако снова имеем разрушение объектов критической инфраструктуры", – сообщил он.
Из-за обрыва мощных линий электропередач исчез свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке. Гайдай добавил, что как только ситуация будет разрешать безопасность, аварийные бригады отправятся на обследование.
Напомним, что вчера, 7 мая, вражеская российская авиация обстреляла территории Миропольской и Хотинской общин. В результате обстрела ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Удары были нанесены вероятнее всего Су-35. Оба обстрела произошли на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского отряда.