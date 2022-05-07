Росія завдала авіаудар по Сумській області, ще у двох регіонах чути вибухи

Ворожа російська авіація обстріляла території Миропільської та Хотинської громад, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Facebook.

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"Це трапилося сьогодні, 7 травня, після обіду, ракетами "повітря - земля"", - резюмував Живицький.

Внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України.

Шматки ракет, які запустила російська авіація. Фото: Facebook Живицького.

Удари були завдані найімовірніше Су-35. Обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського загону, повідомили в МВС.

"Варто наголосити, що під час одного з заходів ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території", - зазначили у відомстві.

Крім того, в інших регіонах місцеві жителі повідомляють про вибухи, зокрема, у Хмельницькій, Миколаївській областях. Місцева влада та військові адміністрації цих регіонів ще не повідомляли про причини.

Раніше ОК "Південь" повідомило, що 7 травня ворог запустив 4 ракети на Одещині. Під удар потрапили об’єкти інфраструктури на території регіону. Постраждалих, за попередніми даними, немає.