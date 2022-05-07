Россия нанесла авиаудар по Сумской области, еще в двух регионах слышны взрывы

Вражеская российская авиация обстреляла территории Миропольской и Хотинской громад, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Facebook.

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"Это случилось сегодня, 7 мая, после обеда, ракетами "воздух - земля", - резюмировал Живицкий.

В результате обстрела ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Украины.

Куски ракет, которую запустила российская авиация. Фото: Facebook Живицкого.

Удары были нанесены вероятнее всего Су-35. Оба обстрела произошли на участке отдела пограничной службы "Юноковка" Сумского отряда, сообщили в МВД.

"Стоит подчеркнуть, что вражеские самолеты обстреливали не только украинскую, но и открывали огонь по российской территории", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в других регионах местные жители сообщают о взрывах, в частности в Хмельницкой, Николаевской областях. Местные власти и военные администрации этих регионов еще не сообщали о причинах.

Ранее ОК "Юг" сообщило, что 7 мая враг запустил 4 ракеты по Одесской области. Под удар попали объекты инфраструктуры на территории региона. Пострадавших, по предварительным данным, нет.