Загарбники знеструмили обстрілами два населені пункти на Луганщині

Внаслідок обстрілів російських загарбників 8 травня у Луганській області обірвано потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Лисичанськ і Сєвєродонецьк знеструмлені, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

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"Вранці російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, завдано авіаційних ударів. Про кількість руйнувань житлового фонду буде повідомлено окремо. Однак знову маємо руйнування об'єктів критичної інфраструктури", – повідомив він.

Через обрив потужних ліній електропередач зникло світло спершу в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку. Гайдай додав, що як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, аварійні бригади вирушать на обстеження.

Нагадаємо, що вчора, 7 травня, ворожа російська авіація обстріляла території Миропільської та Хотинської громад. Внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України.

Удари були завдані найімовірніше Су-35. Обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського загону.