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Загарбники знеструмили обстрілами два населені пункти на Луганщині
Внаслідок обстрілів російських загарбників 8 травня у Луганській області обірвано потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Лисичанськ і Сєвєродонецьк знеструмлені, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.
"Вранці російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, завдано авіаційних ударів. Про кількість руйнувань житлового фонду буде повідомлено окремо. Однак знову маємо руйнування об'єктів критичної інфраструктури", – повідомив він.
Через обрив потужних ліній електропередач зникло світло спершу в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку. Гайдай додав, що як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, аварійні бригади вирушать на обстеження.
Нагадаємо, що вчора, 7 травня, ворожа російська авіація обстріляла території Миропільської та Хотинської громад. Внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Удари були завдані найімовірніше Су-35. Обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського загону.