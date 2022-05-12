Ракетный обстрел по Кременчугу: на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

В Кременчуге в результате вражеских обстрелов в четверг, 12 мая, произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

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Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Около шести часов вечера враг ударил по Кременчугу 12 ракетами. Большинство из них попали по нефтеперерабатывающему заводу. Там сейчас пожар, работают спасатели. Сейчас пожар локализован. Кроме этого, наши ВСУ одну ракету сбили, другие попали по инфраструктуре Кременчуга", - сообщил он.

Также Дмитрий Лунин отметил, что пострадавших и погибших в результате вечерних обстрелов нет.

Напомним, российские военные 12 мая около 18:00 нанесли 12 ракетных ударов по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится в Полтавской области. Под удар попали и другие объекты инфраструктуры региона.