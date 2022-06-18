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Росіяни завдали ракетних ударів по нафтобазі у Дніпропетровській області
Російські війська 18 червня завдали ракетних ударів по паливній інфраструктурі в Новомосковському районі Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Ракети на Дніпропетровщині в Новомосковському районі ударили по нафтобазі.
Там сильна пожежа. На місці працюють рятувальники.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За словами Резніченка, постраждали троє людей. У них є опіки і зараз вони в лікарні.
"Є кілька "прильотів" у Новомосковському районі. За попередніми даними, є постраждалі та масштабні руйнування. Наразі вся інформація з'ясовується", - зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Нагадаємо, російські війська 18 червня обстріляли газопереробне підприємство у Ізюмському районі Харківської області.
Нагадаємо, окупаційні війська РФ у ніч з 17 на 18 червня завдали ракетних ударів по Кременчуку Полтавської області. Від 6 до 8 російських ракет потрапили по НПЗ та іншим об'єктам інфраструктури міста.