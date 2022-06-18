Росіяни завдали ракетних ударів по нафтобазі у Дніпропетровській області

Російські війська 18 червня завдали ракетних ударів по паливній інфраструктурі в Новомосковському районі Дніпропетровської області.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Ракети на Дніпропетровщині в Новомосковському районі ударили по нафтобазі.

Там сильна пожежа. На місці працюють рятувальники.

За словами Резніченка, постраждали троє людей. У них є опіки і зараз вони в лікарні.

"Є кілька "прильотів" у Новомосковському районі. За попередніми даними, є постраждалі та масштабні руйнування. Наразі вся інформація з'ясовується", - зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Нагадаємо, російські війська 18 червня обстріляли газопереробне підприємство у Ізюмському районі Харківської області.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ у ніч з 17 на 18 червня завдали ракетних ударів по Кременчуку Полтавської області. Від 6 до 8 російських ракет потрапили по НПЗ та іншим об'єктам інфраструктури міста.

