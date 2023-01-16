- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
Избыток сырого молока и запасов товаров в ЕС снижают спрос трейдеров на украинскую продукцию
В январе закупочные цены на сырое молоко в ЕС начали снижаться. Ситуация характерна для всех "молочных" стран, от Польши до Великобритании.
Об этом пишет Infagro.
Стоимость главных биржевых молочных товаров, сухого обезжиренного молока и сливочного масла в ЕС продолжает снижаться. Украинские экспортеры ощущают падение этого спроса еще с середины декабря.
В Украине в первых числах января наблюдалось традиционное падение спроса на спотовом рынке. Но сырье просело в цене незначительно и сейчас остается востребованным (в отличие от обезжиренного молока).Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Разница стоимости украинских и европейских котировок возобновилась, но она минимальна, а учитывая дорогую логистику, ее почти нет. Но даже не это проблема, ведь текущий избыток сырого молока и запасов товаров в Европе сейчас снижают спрос трейдеров на украинскую продукцию", - отмечают. аналитики infagro
На прошлой неделе разница стоимости украинского сырого молока против ЕС на споте составляет -16% (прошлую неделю -17%), разница ЭМ СЗМ/масло составляет -18% (прошлую неделю -20%).
Напомним, что АМКУ оштрафовал молокозавод в Житомирской области на 1,6 миллиона гривен за "ненастоящее" масло.