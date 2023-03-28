Экспорт агропродукции из морских портов Украины через неделю сократился на четверть

Через морские порты Одесской области в рамках "зернового коридора" с 20 по 26 марта 2023 экспортировали 804,2 тыс. т агропромышленной продукции, что на 26% меньше, чем за предыдущую неделю.

При этом количество кораблей, загруженных за 34-ю неделю "зернового соглашения" осталось таким же - 22 судна, сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

В течение 20-26 марта больше всего было экспортировано: кукурузы (доля в общей структуре экспорта – 52%), пшеницы (29%) и сои (5%).

В течение 20-26 марта больше всего было экспортировано кукурузы, пшеницы и сои

Украинская продукция экспортировалась в страны Азии (Китай, Бангладеш, Вьетнам и другие), Африки (Египет, Алжир, Эфиопию и другие) и Европы (Испания, Италия и Нидерланды).

Всего с начала работы "зернового коридора" с 1 августа 2022 по 26 марта 2023 удалось экспортировать 25,9 млн т продукции АПК.

В результате морской блокады морпортов, недостаточной пропускной способности на западных пограничных переходах, переполненности европейских портов и ограниченной возможности принимать грузы в полном объеме Украина теряет валютную выручку, - влияние испытали, в частности, агропромышленный комплекс и горно-металлургический комплекс.

Недавно работа "зернового коридора" была продлена еще на 120 дней, что дает определенную надежду украинским аграриям реализовать свою продукцию и полноценно осуществить начавшуюся весеннюю посевную.

В Украине не согласны с инициативой России по продлению "зернового соглашения" всего на 60 дней. Такая позиция РФ противоречит документу, подписанному Турцией и ООН