Експорт агропродукції з морських портів України за тиждень скоротився на четверть

Через морські порти Одеської області в рамках “зернового коридору” з 20 по 26 березня 2023 року експортували 804,2 тис. т агропромислової продукції, що на 26% менше, ніж за попередній тиждень.

При цьому кількість кораблів, що були завантажені за 34-ий тиждень "зернової угоди" залишилася такою ж - 22 судна, повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Протягом 20-26 березня найбільше було експортовано: кукурудзи (частка у загальній структурі експорту - 52%), пшениці (29%) та сої (5%).

Українська продукція експортувалася в країни Азії (Китай, Бангладеш, В’єтнам та інші), Африки (Єгипет, Алжир, Ефіопію та інші) та Європи (Іспанія, Італія та Нідерланди).

Протягом 20-26 березня найбільше було експортовано кукурудзи, пшениці та сої

Всього з початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 року по 26 березня 2023 року вдалося експортувати 25,9 млн т продукції АПК.

Внаслідок морської блокади морпортів, недостатню пропускну спроможність на західних прикордонних переходах, переповненість європейських портів та обмеженої можливості приймати вантажі в повному обсязі Україна втрачає валютну виручку, - впливу зазнали, зокрема, агропромисловий комплекс та гірничо-металургійний комплекс.

Нещодавно роботу "зернового коридору" було продовжено ще на 120 днів, що дає певну надію українським аграріям реалізувати свою продукцію та повноцінно здійснити весняну посівну, яка вже розпочалася.

В Україні не погоджуються з ініціативою Росії щодо продовження "зернової угоди" лише на 60 днів. Така позиція РФ суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН.