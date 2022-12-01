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Укргазбанк перетворює свої опорні відділеня на пункти незламності — вже працюють 45 точок

Укргазбанк перетворює свої опорні відділеня на пункти незламності — вже працюють 45 точок
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Державний Укргазбанк оперативно перетворює свої опорні відділення по всій Україні в пункти незламності, які працюють і обслуговують клієнтів навіть коли немає електропостачання та звʼязку. 

В банку зазначають, що також в опорних відділеннях всі українці завжди можуть зігрітись, зарядити гаджети та підключитись до WI-FI.

"Наразі їх 45, але ми активно працюємо над тим, щоб у найближчий час відкрити всі 230 пунктів" — повідомляють в Укргазбанк.

Зокрема в Києві вже працюють 7 таких пунктів, три - у Вінниці та області,  чотири опорні віддленя працюють на Одещині.

Фото 2 — Укргазбанк перетворює свої опорні відділеня на пункти незламності — вже працюють 45 точок

Раніше Укргазбанк запустив нову послугу для фізосіб-волонтерів — відкривати рахунки для здійснення діяльності на особливих умовах. 