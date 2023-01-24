Відкривайте рахунок для бізнесу онлайн в Укргазбанку

Відкрити рахунок для бізнесу тепер можна онлайн та за 15 хвилин

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Вітчизняний бізнес як ніколи потребує підтримки, особливо з боку держави. Тож головне завдання державного банку на сьогодні – забезпечити зручними онлайн сервісами підприємців, які працюють навіть в такий важкий для країни час.

Відтепер для відкриття банківського рахунку не потрібно витрачати час і приїздити до банківських відділень. Все можна зробити дистанційно. Для цього достатньо мати електронний підпис (КЕП), необхідні документи і всього декілька хвилин на заповнення опитувальника та проходження відеоверифікації.

Для відкриття рахунку потрібно:

• перейти за вказаним посиланням https://ukrgasbank.com/online-business

• натиснути кнопку “бажаю”;

• вказати номер свого мобільного телефону;

• заповнити анкету;

• додати та підписати КЕП необхідні документи;

• дочекатися протягом декількох годин зв'язку із менеджером банку;

• в узгоджений час пройти відеоверифікацію із будь-якого куточка світу.

Все, зовсім скоро підприємець матиме рахунок для здійснення необхідних операцій.

Наразі відкрити рахунок онлайн можуть тільки ФОП, але згодом відкрити рахунок онлайн зможуть і юридичні особи – в банку вже активно над цим працюють. Також в Укргазбанку клієнти можуть підписувати всі необхідні документи онлайн: договори, додаткові угоди та довідки. Все це можна зробити у системах «Вчасно» та «Сота».

Деталі можна отримати за безкоштовним номером підтримки бізнес-клієнтів банку: 0800-305-305.