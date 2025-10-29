Мало платять: більшість держслужбовців незадоволені своєю зарплатою

Попри збільшення видатків на оплату праці державних службовців, результату реформи держслужби не досягнуто. 78,6% опитаних чиновників зазначили, що їхня нинішня зарплата не є адекватною винагородою за професійне виконання обов’язків та ініціативність.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у висновках аудиту Рахункової палати.

Платять занадто мало

Відомство провело опитування серед понад 34 900 державних службовців зі 114 органів влади, яке виявило масштабне незадоволення чинною системою оплати праці:

лише 21,1% респондентів вважають запроваджену систему оплати праці більш прозорою;

переважна більшість (72,4%) не відчула істотних змін, а майже половина вважає свою заробітну плату несправедливою порівняно з оплатою на аналогічних посадах в інших інституціях;

78,6% опитаних зазначили, що їхня нинішня зарплата не є адекватною винагородою за професійне виконання обов’язків та ініціативність.

Крім того, згідно з опитуванням, проведеним у 2024 році Національним агентством України з питань державної служби, майже половина державних службовців серед основних причин звільнення назвала критично низький рівень оплати праці, який не забезпечує навіть базових фінансових потреб.

Водночас кількість молодих працівників (до 35 років) у 2025 році скоротилася на 1,5% порівняно з попереднім роком, що свідчить про втрату привабливості державної служби для нового покоління фахівців.

Реформа оплати праці провалилася

У Рахунковій палаті нагадали, що з 1 січня 2024 року запроваджено єдині підходи до визначення посадових окладів на основі класифікації посад. Ця реформа є складовою Плану Ukraine Facility та однією з умов наближення української системи державного управління до стандартів ЄС.

Основна ідея реформи полягає в тому, що чим складніша та відповідальніша робота, чим більше спеціалізованих знань і навичок вона потребує, тим вищою має бути оплата праці державного службовця.

Але аудитори констатували, що реформа не досягла очікуваних результатів.

"У підсумку проведеної реформи система оплати праці на державній службі не стала більш справедливою, прозорою чи стимулюючою. Очікуваного ефекту –підвищення мотивації, прозорості та конкурентоспроможності державної служби – не досягнуто. Держава досі не володіє повною та перевіреною інформацією про фактичні нарахування заробітної плати державним службовцям", - констатують аудитори.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подали пропозицію до державного бюджету на 2026 рік обмежити рівень заробітних плат чиновників лімітом 80 тис. грн на місяць.

Але прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко не підтримала цю ініціативу, бо вважає, що фахівці високого рівня мають отримувати гідну заробітну плату.

Які зарплати у чиновників

Зауважимо, Міністерство фінансів щомісяця публікує інформацію про середню заробітну плату у державних органах, включаючи місцеві адміністрації та органи судової влади. Так, найбільші зарплати отримують працівники державних регуляторних комісій та антимонопольних органів, а найменші — у державних інспекціях та агентствах, які займаються ресурсами та контролем. Середні зарплати у міністерствах становлять 50 тисяч гривень.

Натомість середня заробітна плата штатних працівників в Україні у серпні 2025 року становила 25 911 грн. Це на 2,2% менше порівняно з липнем того ж року.