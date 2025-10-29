Мало платят: большинство госслужащих недовольны своей зарплатой

Несмотря на увеличение расходов на оплату труда государственных служащих, результат реформы госслужбы не достигнут. 78,6% опрошенных чиновников отметили, что их нынешняя зарплата не является адекватным вознаграждением за профессиональное исполнение обязанностей и инициативность.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в выводах аудита Счетной палаты.

Платят слишком мало

Ведомство провело опрос среди более 34 900 государственных служащих из 114 органов власти, который выявил масштабное недовольство действующей системой оплаты труда:

только 21,1% респондентов считают введенную систему оплаты труда более прозрачной;

подавляющее большинство (72,4 %) не испытало существенных изменений, а почти половина считает свою заработную плату несправедливой по сравнению с оплатой на аналогичных должностях в других учреждениях;

78,6% опрошенных отметили, что их нынешняя зарплата не является адекватным вознаграждением за профессиональное исполнение обязанностей и инициативность.

Кроме того, согласно опросу, проведенному в 2024 году Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы, почти половина государственных служащих среди основных причин увольнения назвала критически низкий уровень оплаты труда, не обеспечивающий даже базовые финансовые потребности.

В то же время, количество молодых работников (до 35 лет) в 2025 году сократилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о потере привлекательности государственной службы для нового поколения специалистов.

Реформа оплаты труда провалилась

В Счетной палате напомнили, что с 1 января 2024 г. введены единые подходы к определению должностных окладов на основе классификации должностей. Эта реформа является составной частью Плана Ukraine Facility и одним из условий приближения украинской системы государственного управления к стандартам ЕС.

Основная идея реформы состоит в том, что чем сложнее и ответственнее работа, чем больше специализированных знаний и навыков она нуждается, тем выше должна быть оплата труда государственного служащего.

Но аудиторы констатировали, что реформа не добилась ожидаемых результатов.

"В итоге проведенной реформы система оплаты труда на государственной службе не стала более справедливой, прозрачной или стимулирующей. Ожидаемый эффект – повышение мотивации, прозрачности и конкурентоспособности государственной службы – не достигнут. Государство до сих пор не владеет полной и проверенной информацией о фактических начислениях заработной платы государственным служащим", - констатируют.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев подали предложение в государственный бюджет на 2026 год ограничить уровень заработных плат чиновников лимитом 80 тыс. грн в месяц.

Но премьер-министр Украины Юлия Свириденко не поддержала эту инициативу, потому что считает, что специалисты высокого уровня должны получать достойную заработную плату.

Какие зарплаты у чиновников

Отметим, что Министерство финансов ежемесячно публикует информацию о среднюю заработную плату в государственных органах, включая местные администрации и органы судебной власти. Так, самые большие зарплаты получают работники государственных регуляторных комиссий и антимонопольных органов, а самые маленькие — в государственных инспекциях и агентствах, занимающихся ресурсами и контролем. Средние зарплаты в министерствах составляют 50 тысяч гривен.

Вместо этого средняя заработная плата штатных работников в Украине в августе 2025 составила 25 911 грн. Это на 2,2% меньше по сравнению с июлем того же года.