Квітень завершився значним надлишком дизельного пального на українському ринку

Наприкінці квітня на українському ринку дизельного пального зафіксовано профіцит ресурсу. Обсяги пального, що були замовлені під час березневого ажіотажу, перевищили реальне споживання. Додатковими факторами впливу стали постачання від "Укрнафти" та партії пального з Грузії.

Ціни та пропозиції трейдерів

Станом на 1 травня, на півдні України гуртова вартість пального опустилася нижче 80 грн/л. Компанія "БРСМ-Нафта" пропонувала ресурс за ціною менше 79 грн/л, ймовірно, реалізуючи пальне, доставлене судном GIOIA MIA. Компанія "Газтрім" виходила на ринок із цінником 79,50 грн/л.

У західних областях країни торги розпочиналися від 81 грн/л. У Львівській та Волинській областях вартість коливалася від 81 до 82,83 грн/л. Пропозиції "Укрнафти" на цих напрямках становили близько 81,40 грн/л, проте, за свідченнями трейдерів, поява державного постачальника поки не створила критичної конкуренції.

За даними Консалтингової групи "А-95", середня гуртова вартість пального за тиждень незначно зросла на 0,40 грн/л, досягнувши 83,02 грн/л. Це відбулося на тлі зростання європейських котирувань на $31 (близько 1,36 грн/л).

Імпорт та логістика

Імпортери почали обережніше контрактувати нові обсяги через волатильність ринку. Завод Hellenic Petroleum запропонував дизель із премією близько $65/т, тоді як ресурс заводу Motor Oil контактували за $83–84/т.

У квітні очікувалося надходження 16 тис. т пального з порту Кулеві. Станом на кінець місяця цей ресурс отримали компанії "АТ Енерго Трейд" та "БРСМ-Нафта". Литовське пальне від ORLEN Lietuva за новими розрахунками коштуватиме 79,50–80 грн/л залежно від базису поставки.

Попит у аграрному секторі

Попри триваючу посівну кампанію, суттєвого зростання продажів не спостерігається. Учасники ринку зазначають: "Ймовірно, аграрії закрили основні потреби ще в першій половині березня. Тоді ринок фіксував відчутний сплеск попиту, який точково й підігрів побоювання щодо можливого дефіциту пального".

Зазначається, що ринок входить у травень зі збереженим профіцитом і високою конкуренцією між постачальниками. За наявності квітневих залишків і нових постачань частина трейдерів очікує збереження тиску на ціни, насамперед у західних регіонах.

Раніше повідомлялося, що вартість пального по 100 грн за літр наразі не очікується, а висока конкуренція між мережами АЗС в Україні не дає можливості для спекуляцій.