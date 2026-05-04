Апрель завершился значительным избытком дизельного топлива на украинском рынке

В конце апреля на украинском рынке дизельного горючего зафиксирован профицит ресурса. Объемы горючего, заказанные во время мартовского ажиотажа, превысили реальное потребление. Дополнительными факторами влияния стали поставки от "Укрнафты" и партии горючего из Грузии.

Цены и предложения трейдеров

По состоянию на 1 мая на юге Украины оптовая стоимость горючего опустилась ниже 80 грн/л. Компания "БРСМ-Нефть" предлагала ресурс по цене менее 79 грн/л, вероятно, реализуя горючее, доставленное судном GIOIA MIA. Компания "Газтрим" выходила на рынок с ценником 79,50 грн/л.

В западных областях страны торги начинались с 81 грн/л. Во Львовской и Волынской областях стоимость колебалась от 81 до 82,83 грн/л. Предложения "Укрнафты" по этим направлениям составляли около 81,40 грн/л, однако, по свидетельству трейдеров, появление государственного поставщика пока не создало критической конкуренции.

По данным Консалтинговой группы "А-95", средняя оптовая стоимость горючего за неделю незначительно выросла на 0,40 грн/л, достигнув 83,02 грн/л. Это произошло на фоне роста европейских котировок на $31 (около 1,36 грн/л).

Импорт и логистика

Импортеры начали более осторожно контрактовать новые объемы из-за волатильности рынка. Завод Hellenic Petroleum предложил дизель с премией около $65/т, в то время как ресурс завода Motor Oil контактировал за $83–84/т.

В апреле ожидалось поступление 16 тыс. т горючего из порта Пулеви. По состоянию на конец месяца этот ресурс получили компании "АО Энерго Трейд" и "БРСМ-Нефть". Литовское горючее от ORLEN Lietuva по новым расчетам обойдется в 79,50–80 грн/л в зависимости от базиса поставки.

Спрос в аграрном секторе

Несмотря на продолжающуюся посевную кампанию, существенного роста продаж не наблюдается. Участники рынка отмечают: "Вероятно, аграрии закрыли основные потребности еще в первой половине марта. Тогда рынок фиксировал ощутимый всплеск спроса, который точечно и подогрел опасения по поводу возможного дефицита горючего".

Рынок входит в май с сохраненным профицитом и высокой конкуренцией между поставщиками. При наличии апрельских остатков и новых поставок часть трейдеров ожидает сохранения давления на цены, в первую очередь в западных регионах.

Ранее сообщалось, что в стоимость горючего по 100 грн за литр пока не ожидается, а высокая конкуренция между сетями АЗС в Украине не дает возможности для спекуляций.