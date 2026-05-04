Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Наличный курс:

USD

43,88

43,75

EUR

51,75

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Апрель завершился значительным избытком дизельного топлива на украинском рынке

АЗС, колонка
В Украине профицит на рынке дизтоплива / Freepik

В конце апреля на украинском рынке дизельного горючего зафиксирован профицит ресурса. Объемы горючего, заказанные во время мартовского ажиотажа, превысили реальное потребление. Дополнительными факторами влияния стали поставки от "Укрнафты" и партии горючего из Грузии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Цены и предложения трейдеров

По состоянию на 1 мая на юге Украины оптовая стоимость горючего опустилась ниже 80 грн/л. Компания "БРСМ-Нефть" предлагала ресурс по цене менее 79 грн/л, вероятно, реализуя горючее, доставленное судном GIOIA MIA. Компания "Газтрим" выходила на рынок с ценником 79,50 грн/л.

В западных областях страны торги начинались с 81 грн/л. Во Львовской и Волынской областях стоимость колебалась от 81 до 82,83 грн/л. Предложения "Укрнафты" по этим направлениям составляли около 81,40 грн/л, однако, по свидетельству трейдеров, появление государственного поставщика пока не создало критической конкуренции.

По данным Консалтинговой группы "А-95", средняя оптовая стоимость горючего за неделю незначительно выросла на 0,40 грн/л, достигнув 83,02 грн/л. Это произошло на фоне роста европейских котировок на $31 (около 1,36 грн/л).

Импорт и логистика

Импортеры начали более осторожно контрактовать новые объемы из-за волатильности рынка. Завод Hellenic Petroleum предложил дизель с премией около $65/т, в то время как ресурс завода Motor Oil контактировал за $83–84/т.

В апреле ожидалось поступление 16 тыс. т горючего из порта Пулеви. По состоянию на конец месяца этот ресурс получили компании "АО Энерго Трейд" и "БРСМ-Нефть". Литовское горючее от ORLEN Lietuva по новым расчетам обойдется в 79,50–80 грн/л в зависимости от базиса поставки.

Спрос в аграрном секторе

Несмотря на продолжающуюся посевную кампанию, существенного роста продаж не наблюдается. Участники рынка отмечают: "Вероятно, аграрии закрыли основные потребности еще в первой половине марта. Тогда рынок фиксировал ощутимый всплеск спроса, который точечно и подогрел опасения по поводу возможного дефицита горючего".

Рынок входит в май с сохраненным профицитом и высокой конкуренцией между поставщиками. При наличии апрельских остатков и новых поставок часть трейдеров ожидает сохранения давления на цены, в первую очередь в западных регионах.

Ранее сообщалось, что в стоимость горючего по 100 грн за литр пока не ожидается, а высокая конкуренция между сетями АЗС в Украине не дает возможности для спекуляций.

Автор:
Татьяна Ковальчук