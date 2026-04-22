Канада профинансировала на 55 млн грн киберзащиту ЧАЭС и госорганов Украины

Украина совместно с Канадой реализовала первые проекты по усилению киберзащиты государственных органов более чем на 55 млн грн в рамках Таллиннского механизма.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Более 55 млн грн на кибербезопасность

Украина при поддержке правительства Канады завершила первый раунд проектов по усилению киберзащиты государственных органов. Общий объем финансирования превысил 55 млн грн.

Инициативы реализовали в рамках Таллиннского механизма – международного сотрудничества, направленного на укрепление кибербезопасности. Проекты призваны повысить устойчивость государственной инфраструктуры к кибератакам и обеспечить защиту данных.

По данным Microsoft Digital Defense Report 2025, Украина занимает пятое место в мире по количеству кибератак. Каждый день российские хакеры пытаются нарушить работу критической инфраструктуры и государственных сервисов.

В рамках первого этапа было внедрено пять проектов. В частности, на Чернобыльской АЭС усилили систему проверки подлинности, в СНБО - расширили аналитические возможности и уровень киберзащиты, в Секретариате Кабинета Министров защитили беспроводные сети. Также обновили инфраструктуру кибербезопасности Государственной судебной администрации и автоматизировали управление киберзащитой в Госпогранслужбе.

Ожидается, что эти решения позволят повысить стабильность работы государственных систем и усилить защиту персональных данных граждан.

Ранее сообщалось, что Украина закрепляет позиции одного из ключевых центров кибербезопасности в мире : только за 2025 год специалисты CERT-UA обработали около 6000 кибератак на государственную и критическую инфраструктуру. Это на 37% больше, чем год назад, что отражает как рост интенсивности угроз, так и усиление способностей защиты.