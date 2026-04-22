Канада профінансувала на 55 млн грн кіберзахист ЧАЕС і держорганів України

Україна спільно з Канадою реалізувала перші проєкти з посилення кіберзахисту державних органів на понад 55 млн грн у межах Талліннського механізму.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

Понад 55 млн грн на кібербезпеку

Україна за підтримки уряду Канади завершила перший раунд проєктів із посилення кіберзахисту державних органів. Загальний обсяг фінансування перевищив 55 млн грн.

Ініціативи реалізували в межах Талліннського механізму - міжнародної співпраці, спрямованої на зміцнення кібербезпеки. Проєкти покликані підвищити стійкість державної інфраструктури до кібератак та забезпечити захист даних.

За даними Microsoft Digital Defense Report 2025, Україна посідає п’яте місце у світі за кількістю кібератак. Щодня російські хакери намагаються порушити роботу критичної інфраструктури та державних сервісів.

У межах першого етапу впровадили п’ять проєктів. Зокрема, на Чорнобильській АЕС посилили систему автентифікації, у РНБО - розширили аналітичні можливості та рівень кіберзахисту, у Секретаріаті Кабінету Міністрів захистили бездротові мережі. Також оновили інфраструктуру кібербезпеки Державної судової адміністрації та автоматизували управління кіберзахистом у Держприкордонслужбі.

Очікується, що ці рішення дозволять підвищити стабільність роботи державних систем і посилити захист персональних даних громадян.

Раніше повідомлялося, що Україна закріплює позиції одного з ключових центрів кібербезпеки у світі: лише за 2025 рік фахівці CERT-UA опрацювали майже 6000 кібератак на державну та критичну інфраструктуру. Це на 37% більше, ніж роком раніше, що відображає як зростання інтенсивності загроз, так і посилення спроможностей захисту.