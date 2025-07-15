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Украина присоединение к международному контролю за морскими ресурсами

морские ресурсы
Участие в GFCM предоставляет Украине полноценное право голоса / Минагрополитики

Верховная Рада Украины приняла закон о присоединении к соглашению об учреждении Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземноморье (GFCM). Соответствующую инициативу GFCM принял Парламент.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Участие в GFCM предоставляет Украине полноценное право голоса в вопросах рыболовства и аквакультуры, а также открывает доступ к инструментам международного мониторинга, борьбе с незаконным выловом рыбы и укреплению сотрудничества со странами ЕС и черноморского региона.

Это решение позволит Украине активно формировать Черноморскую повестку дня в сфере водных биоресурсов и гармонизировать национальное законодательство с европейскими нормами.

Также это важный шаг к реализации Стратегии развития рыбной отрасли Украины до 2030 г., которая предусматривает модернизацию рыбного хозяйства, поддержку устойчивого рыболовства и развитие аквакультуры.

Присоединение к GFCM рассматривается как часть более широкой евроинтеграционной политики государства и повышения стандартов управления природными ресурсами.

За январь-апрель 2025 года общий объем вылова рыбы и других водных биоресурсов предприятиями рыбной отрасли Украины составил 18 265 тонн. Больше выловили криля в Антарктике, а в водоемах Украины — карася серебристого и леща.

Автор:
Татьяна Гойденко