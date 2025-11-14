Міненерго без керівника: хто і коли очолить міністерство після Гринчук

Після відставки міністерки енергетики Світлани Гринчук парламент вже на наступному тижні може розглянути кандидатуру нового міністра вже на наступному тижні. Серед найбільш ймовірних кандидатів джерела Delo.ua називають різні імена, але судячи з усього на Банковій поки не визначились хто ж стане наступним очільником Міненерго. Тож ім'я нового міністра залишається під питанням, як і те як швидко його призначать.

Хто може стати новим міністром?

Голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у коментарі Delo.ua зазначив, що наразі кандидатури щодо нового очільника міністерства немає. Але ситуація може прояснитися вже на початку наступного тижня.

"Кандидатури зараз аналізуються та обговорюються. Думаю, на початку наступного тижня буде більше ясності. Я маю на увазі, що може бути кандидат, а потім і може голосування", — зауважив він.

За даними кількох ЗМІ зараз на цю посаду розглядають, як самого Геруса, так і його заступника в комітеті Андрія Жупанина. На запитання чи погодився б він очолити міністерство Герус відмовився коментувати. При цьому він зазначив, що Жупанина вважає грамотним та добре освіченим фахівцем.

Втім інші співрозмовники Delo.ua кажуть, що призначення Геруса або Жупанина на цю посаду малоймовірно, оскільки вони не є "командними гравцями", тобто людьми підконтрольними Офісу президента. Два співрозмовники видання з фракції "Слуга Народу" зауважили, що найбільш ймовірним буде призначення на цю посаду людини саме з "обойми" ОП.

"Є три парадигми, в рамках яких може відбутися вибір кандидата: це буде людина зі старої команди як перший заступник міністра Артем Некрасов, позасистемна людина, як, наприклад, Андрій Жупанин, або ж "командний гравець", який при цьому не був дотичним до старих корупційних схем. Найбільш ймовірним буде вибір кандидата на посаду міністра саме за останньою парадигмою", — сказав один зі співрозмовників.

Інший співрозмовник видання зі сфери енергетики та парламентської фракції СН зауважив, що ні Жупанин, ні Герус не сприймаються в ОП, як свої. До того ж щодо кандидатури Жупанина можуть бути питання через брак досвіду.

Серед таких кандидатів називали чинного заступника міністра енергетики Миколу Колісника, а також чинного голову Львівської ОДА Максима Козицького. Втім один з джерел Delo.ua в галузі зауважив, що призначення Козицького, батько якого Зіновій Козицький володіє бізнесом в енергетичній сфері, викличе як мінімум конфлікт інтересів. А це навряд чи потрібно ОП, який зараз намагається погасити корупційний скандал, що виник саме в енергетичній сфері.

Щодо Колісника, то саме його за інформацією видання ExPro призначать виконуючим обов'язки міністра після відставки Гринчук. Колісник обіймає посаду заступника міністра з травня 2022 і його кандидатура оцінюється співрозмовниками Delo.ua як ймовірна, однак вони вказують, що цю кандидатуру можуть відхилити через недостатній досвід.

Ще одним кандидатом називають Юрія Бойка, який зараз обіймає посаду заступника голови наглядової ради "Укренерго". Він має необхідний досвід для керування міністерством, оскільки виконував обов'язки міністра у 2020-2021 виконував обов'язки міністра. Втім, сам Бойко в коментарі Delo.ua сказав що не хоче бути міністром енергетики й відмовиться, якщо йому це запропонують.

"Мені цю посаду президент пропонував двічі і я двічі відмовлявся. Зараз я теж відмовлюсь, якщо мені запропонують стати міністром", — сказав Бойко.

Ще одним кандидатом називали Сергія Корецького. Цю кандидатуру жваво обговорювали в кулуарах парламенту. Корецький добре показав себе, як голова правління "Укрнафти", а наприкінці квітня він почав працювати на посаді голови правління "Нафтогазу". Втім за даними ЗМІ Корецький відмовився переходити на роботу в Уряд, тож його кандидатуру станом на п'ятницю 13 листопада вже не розглядають.

Коли Рада призначить нового міністра

Хто б не став основним кандидатом на посаду нового міністра, його кандидатуру має схвалити парламент. І на думку співрозмовників Delo.ua цілком ймовірним є сценарій, що голосів за нового міністра енергетики в Раді просто не знайдуть.

Джерело видання з парламентської фракції СН зауважило, що парламентська фракція зараз менш керована ніж раніше. За його словами, довіра до Банкової у парламентарів знизилась після літнього голосування за закон, що обмежував повноваження САП та НАБУ, "революції картонок", яка відбулась невдовзі після цього, а також президентського закону, який відновив незалежність цих органів.

"Ми звісно проголосуємо відставку Гринчук, але для призначення нового міністра в залі можуть не знайти голосів. В самій коаліції монобільшості велика кілька депутатів, які сумніваються в правильності рішень, які приносить "згори" керівництво фракцій. Вони ж пропонували нам і попередніх міністрів", — каже співрозмовник видання з провладною фракцією.

Крім цього, за словами співрозмовника, фокус парламентарів зараз буде зосереджений на голосуванні державного бюджету на наступний рік в другому читанні. Тож, на його думку, найбільш ймовірним буде сценарій за яким найближчим часом міністра не призначать, а міністерство очолюватиме виконуючий обов'язки.

"Я думаю до кінця грудня міністерство очолюватиме в.о. міністра. Згадайте Юрія Вітренка, він з грудня 2020 по квітень 2021 був в.о. міністра енергетики. В парламенті просто не знайшли голосів необхідних для його призначення. І в той час фракція схвалювала всі рішення, які приносили "згори", — зауважило джерело.