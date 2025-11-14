Минэнерго без руководителя: кто и когда возглавит министерство после Гринчук

После отставки министерства энергетики Светланы Гринчук парламент уже на следующей неделе может рассмотреть кандидатуру нового министра. Среди наиболее вероятных кандидатов источники Delo.ua называют разные имена, но судя по всему на Банковой пока не определились кто станет следующим главой Минэнерго. Поэтому имя нового министра остается под вопросом, как и то, как быстро его назначат.

Кто может стать новым министром?

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в комментарии Delo.ua отметил, что пока кандидатуры относительно нового главы министерства нет. Но ситуация может проясниться уже в начале следующей недели.

"Кандидатуры сейчас анализируются и обсуждаются. Думаю, в начале следующей недели будет больше ясности. Я имею в виду, что может быть кандидат, а потом и может быть голосование", — отметил он.

По данным нескольких СМИ, сейчас на эту должность рассматривают как самого Геруса, так и его заместителя в комитете Андрея Жупанина. На вопрос согласился ли он возглавить министерство Герус отказался комментировать. При этом он отметил, что Жупанина считает грамотным и хорошо образованным специалистом.

Впрочем, другие собеседники Delo.ua говорят, что назначение Геруса или Жупанина на эту должность маловероятно, поскольку они не являются "командными игроками", то есть людьми подконтрольными Офису президента. Два собеседника издания из фракции "Слуга Народа" отметили, что наиболее вероятным будет назначение на этот пост человека именно из "обоймы" ОП.

"Есть три парадигмы, в рамках которых может произойти выбор кандидата: это будет человек из старой команды, как первый заместитель министра Артем Некрасов, внесистемный человек, как, например, Андрей Жупанин, или же "командный игрок", который при этом не был связан со старыми коррупционными схемами. Наиболее вероятным будет выбор кандидата на должность министра именно по последней парадигме", — сказал один из собеседников.

Другой собеседник издания из сферы энергетики и парламентской фракции СН отметил, что ни Жупанин, ни Герус не воспринимаются в ОП как свои. К тому же относительно кандидатуры Жупанина могут быть вопросы из-за отсутствия опыта.

Среди таких кандидатов называли действующего заместителя министра энергетики Николая Колесника, а также действующего председателя Львовской ОГА Максима Козицкого. Впрочем, один из источников Delo.ua в отрасли отметил, что назначение Козицкого, отец которого Зиновий Козицкий владеет бизнесом в энергетической сфере, вызовет как минимум конфликт интересов. А это вряд ли нужно ОП, который сейчас пытается погасить возникший именно в энергетической сфере коррупционный скандал.

Что касается Колесника, то именно его, по информации издания ExPro, назначат исполняющим обязанности министра после отставки Гринчук. Колесник занимает должность замминистра с мая 2022 года, и его кандидатура оценивается собеседниками Delo.ua как вероятная, однако они указывают, что эту кандидатуру могут отклонить из-за недостаточного опыта.

Еще одним кандидатом называют Юрия Бойко, который сейчас занимает должность заместителя председателя наблюдательного совета "Укрэнерго". Он имеет необходимый опыт для управления министерством, поскольку в 2020-2021 годах исполнял обязанности министра. Впрочем, сам Бойко в комментарии Delo.ua сказал, что не хочет быть министром энергетики и откажется, если ему это предложат.

"Мне этот пост президент предлагал дважды и я дважды отказывался. Сейчас я тоже откажусь, если мне предложат стать министром", — сказал Бойко.

Еще одним кандидатом называли Сергея Корецкого. Эту кандидатуру живо обсуждали в кулуарах парламента. Корецкий хорошо показал себя как председатель правления "Укрнафты", а в конце апреля он начал работать в должности главы правления "Нафтогаза". Впрочем, по данным СМИ, Корецкий отказался переходить на работу в Правительство, поэтому его кандидатуру по состоянию на пятницу 13 ноября уже не рассматривают.

Когда Рада назначит нового министра

Кто бы ни стал основным кандидатом на должность нового министра, его кандидатуру должен одобрить парламент. И по мнению собеседников Delo.ua вполне вероятен сценарий, что голосов за нового министра энергетики в Раде просто не найдут.

Источник издания из парламентской фракции СН отметил, что парламентская фракция сейчас менее управляема чем раньше. По его словам, доверие к Банковой у парламентариев снизилось после летнего голосования за закон, ограничивавший полномочия САП и НАБУ , "революции картонок", которая произошла вскоре после этого, а также президентского закона,восстановившего независимость этих органов.

"Мы, конечно, проголосуем отставку Гринчук, но для назначения нового министра в зале могут не найти голосов. В самом коалиции монобольшинства большое количество депутатов, которые сомневаются в правильности решений, которые приносит "сверху" руководство фракций. Они же предлагали нам и предыдущих министров", — говорит собеседник издания с провластной фракцией.

Кроме этого, по словам собеседника, фокус парламентариев будет сосредоточен на голосовании государственного бюджета на следующий год во втором чтении. Поэтому, по его мнению, наиболее вероятным будет сценарий, по которому в ближайшее время министра не назначат, а министерство будет возглавлять исполняющий обязанности.

"Я думаю до конца декабря министерство будет возглавлять и.о. министра. Вспомните Юрия Витренко, он с декабря 2020 по апрель 2021 был и.о. министра энергетики. В парламенте просто не нашли голосов необходимых для его назначения. И в то время фракция одобряла все решения, которые приносили".