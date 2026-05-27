OpenAI выделит 250 миллионов долларов для защиты работников от сокращений из-за ИИ

Некоммерческий фонд OpenAI Foundation, контролирующий деятельность разработчика ChatGPT, выделит начальные 250 миллионов долларов на гранты и партнерские проекты. Цель инициативы – помочь работникам и мировой экономике адаптироваться к изменениям, вызванным стремительным внедрением искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Эти средства являются первым подобным масштабным обязательством нового OpenAI Foundation. Финансирование будет направлено на глубокое изучение влияния ИИ на рынок труда, прямую поддержку общин и специалистов, которые уже сталкиваются с сокращениями, а также на поиск методов более широкого распределения экономических выгод от новейших технологий.

Почему разработчики ChatGPT дают деньги на благотворительность

Стремительное развитие генеративного искусственного интеллекта, способного автоматизировать сложные задачи, вызвало серьезные опасения по поводу массовой безработицы. Несколько крупных международных компаний, среди которых технологический гигант Block и банк Standard Chartered уже официально назвали оптимизацию процессов благодаря ИИ главной причиной своих недавних масштабных увольнений.

Откуда у фонда такие средства и как их будут тратить:

Миллиардное состояние: в прошлом году во время реструктуризации коммерческого крыла компании некоммерческий фонд OpenAI получил 26% акций стартапа. В тот момент этот пакет оценивался в 130 миллиардов долларов, что автоматически сделало фонд одной из крупнейших благотворительных организаций мира. В целом OpenAI обязалась инвестировать через свой фонд не менее 1 миллиарда долларов в социальные проекты.

Прямое управление: первые конкретные программы фонда будут объявлены в конце этого года. Организация планирует создать собственную команду специалистов, которая не просто будет распределять гранты, а будет самостоятельно управлять частью гуманитарных проектов.

Экономическое моделирование: среди интересующих фонд приоритетов есть создание специальных ИИ-симуляторов. Они позволят прогнозировать и моделировать, как будут развиваться национальные экономики по мере совершенствования технологий автоматизации.

"Текущие темпы изменений означают, что окно для принятия правильных решений намного меньше, чем мы привыкли. А цена ошибки в этом вопросе будет слишком глубокой", - подчеркнули в OpenAI Foundation.

Напомним, OpenAI вложит более 230 миллионов долларов в создание ИИ-лаборатории в Сингапуре. Этот технологический центр, запущенный в партнерстве с правительством страны, станет первой крупной прикладной площадкой для разработчиков ChatGPT за пределами Соединенных Штатов, которая сфокусируется на адаптации алгоритмов под нужды азиатского региона.