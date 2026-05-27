OpenAI виділить 250 мільйонів доларів для захисту працівників від скорочень через ШІ

Некомерційний фонд OpenAI Foundation, який контролює діяльність розробника ChatGPT, виділить початкові 250 мільйонів доларів на гранти та партнерські проєкти. Мета ініціативи — допомогти працівникам та світовій економіці адаптуватися до змін, викликаних стрімким впровадженням штучного інтелекту.

Ці кошти є першим подібним масштабним зобов'язанням новоствореного OpenAI Foundation. Фінансування спрямують на глибоке вивчення впливу ШІ на ринок праці, пряму підтримку громад та фахівців, які вже стикаються зі скороченнями, а також на пошук методів ширшого розподілу економічних вигод від новітніх технологій.

Чому розробники ChatGPT дають гроші на благодійність

Стрімкий розвиток генеративного штучного інтелекту, здатного автоматизувати складні завдання, викликав серйозні побоювання щодо масового безробіття. Кілька великих міжнародних компаній, серед яких технологічний гігант Block та банк Standard Chartered, уже офіційно назвали оптимізацію процесів завдяки ШІ головною причиною своїх нещодавніх масштабних звільнень.

Звідки у фонду такі кошти та як їх витрачатимуть:

Мільярдні статки: минулого року під час реструктуризації комерційного крила компанії некомерційний фонд OpenAI отримав 26% акцій стартапу. На той момент цей пакет оцінювався у 130 мільярдів доларів, що автоматично зробило фонд однією з найбільших благодійних організацій світу. Загалом OpenAI зобов'язалася інвестувати через свій фонд щонайменше 1 мільярд доларів у соціальні проєкти.

Пряме управління: перші конкретні програми фонду оголосять наприкінці цього року. Організація планує створити власну команду фахівців, яка не просто розподілятиме гранти, а самостійно керуватиме частиною гуманітарних проєктів.

Економічне моделювання: серед пріоритетів, які цікавлять фонд, є створення спеціальних ШІ-симуляторів. Вони дозволять прогнозувати та моделювати, як саме розвиватимуться національні економіки в міру вдосконалення технологій автоматизації.

"Поточні темпи змін означають, що вікно для прийняття правильних рішень є набагато меншим, ніж ми звикли. А ціна помилки у цьому питанні буде занадто глибокою", — підкреслили в OpenAI Foundation.

Нагадаємо, OpenAI вкладе понад 230 мільйонів доларів у створення ШІ-лабораторії в Сингапурі. Цей технологічний центр, запущений у партнерстві з урядом країни, стане першим великим прикладним майданчиком для розробників ChatGPT за межами Сполучених Штатів, який сфокусується на адаптації алгоритмів під потреби азійського регіону.