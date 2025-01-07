Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

+0,11

EUR

43,91

+0,57

Наличный курс:

USD

42,70

42,70

EUR

44,45

44,20

Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Revolut открыл регистрацию пользователей в Украине через "Дію": какие опции доступны

Применение Revolut стало доступным для украинцев
Применение Revolut стало доступно для украинцев Фото: shutterstock.com

Британский необанк Revolut, среди основателей которого украинец Влад Яценко открыл доступ к своему приложению для украинцев. В приложении можно создать личный профиль и пользоваться услугами банка.

Об этом пишет DOU.

Приложение доступно для загрузки по этой ссылке.

Как верифицироваться  

Верификация длится несколько минут и предусматривает передачу персональных данных через приложение "Дія", краткую видеозапись для идентификации, а также фото документа, подтверждающего личность.

Кроме того, нужно ввести адрес проживания и предоставить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ранее ИНН).

Фото 2 — Revolut открыл регистрацию пользователей в Украине через "Дію": какие опции доступны

Пользователям предлагают выбрать, какую карточку они хотят иметь — физическую или виртуальную. Счета можно открывать в разных валютах: евро, доллары США, канадский доллар, польский злотый, фунт стерлингов. Украинской гривны в перечне пока нет.

После полной авторизации на почту пользователя приходит подтверждение успешного завершения верификации.

Какие услуги доступны

Среди услуг, предлагаемых необанком, указан следующий перечень:

  • переводы;
  • планирование платежей;
  • профессиональный счет;
  • кешбек;
  • планирование бюджета;
  • международные переводы;
  • обмен валют;
  • инвестиции;
  • криптовалюты;
  • одноразовые карты.

В настоящее время Revolut работает над расширением своих услуг в Украине.

"Поскольку мы наблюдаем большой интерес к услугам Revolut среди украинских СМИ, хотели бы уточнить, что наши услуги официально не запущены для клиентов в Украине. Однако мы можем подтвердить, что уже проводим бета-тестирование услуг Revolut с ограниченной группой украинских клиентов — позволяем некоторым пользователям регистрироваться для тестирования; одна из таких групп получила преждевременный доступ вчера", — сообщили изданию в пресс-службе Revolut.

Там добавили, что украинцы могут загрузить приложение Revolut и присоединиться к списку ожидания, чтобы получить уведомления, когда услуги необанка станут доступными для широкой общественности.

Предусмотрены ли комиссии за пополнение карты и переводы с нее?

Revolut не взимает комиссии за пополнение карт с украинских банков, однако ваш банк может взимать комиссию за эти транзакции. Например, чтобы перевести 1000 грн с карты mono на Revolut, придется оплатить 40 грн комиссии, чтобы перевести 10 000 грн — 400 грн комиссии.

Revolut взимает комиссию за переводы на другие карты, а также за международные переводы. Размер комиссии зависит от деталей транзакции.

О Revolut

Revolut – это международный финансовый сервис, основанный в 2015 году. Компания предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая бесплатные банковские счета, обмен валют, инвестиции, криптовалюту и страхование. Revolut отличается инновационным подходом к банковским услугам, благодаря которому смогла завоевать популярность во многих странах мира.

Основателями Revolut есть Николай Сторонский и Владислав Яценко. Владислав Яценко, украинец, технический директор компании, а Николай Сторонский выполняет роль генерального директора.

Revolut получил лицензию от Британского регулятора финансовых услуг, Управление финансового надзора (FCA) в 2016 году. Эта лицензия позволила компании Revolut предоставлять финансовые услуги в Великобритании и расширить свою деятельность на другие рынки.

Автор:
Светлана Манько