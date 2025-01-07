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Revolut открыл регистрацию пользователей в Украине через "Дію": какие опции доступны
Британский необанк Revolut, среди основателей которого украинец Влад Яценко открыл доступ к своему приложению для украинцев. В приложении можно создать личный профиль и пользоваться услугами банка.
Об этом пишет DOU.
Приложение доступно для загрузки по этой ссылке.
Как верифицироваться
Верификация длится несколько минут и предусматривает передачу персональных данных через приложение "Дія", краткую видеозапись для идентификации, а также фото документа, подтверждающего личность.
Кроме того, нужно ввести адрес проживания и предоставить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ранее ИНН).
Пользователям предлагают выбрать, какую карточку они хотят иметь — физическую или виртуальную. Счета можно открывать в разных валютах: евро, доллары США, канадский доллар, польский злотый, фунт стерлингов. Украинской гривны в перечне пока нет.
После полной авторизации на почту пользователя приходит подтверждение успешного завершения верификации.
Какие услуги доступны
Среди услуг, предлагаемых необанком, указан следующий перечень:
- переводы;
- планирование платежей;
- профессиональный счет;
- кешбек;
- планирование бюджета;
- международные переводы;
- обмен валют;
- инвестиции;
- криптовалюты;
- одноразовые карты.
В настоящее время Revolut работает над расширением своих услуг в Украине.
"Поскольку мы наблюдаем большой интерес к услугам Revolut среди украинских СМИ, хотели бы уточнить, что наши услуги официально не запущены для клиентов в Украине. Однако мы можем подтвердить, что уже проводим бета-тестирование услуг Revolut с ограниченной группой украинских клиентов — позволяем некоторым пользователям регистрироваться для тестирования; одна из таких групп получила преждевременный доступ вчера", — сообщили изданию в пресс-службе Revolut.
Там добавили, что украинцы могут загрузить приложение Revolut и присоединиться к списку ожидания, чтобы получить уведомления, когда услуги необанка станут доступными для широкой общественности.
Предусмотрены ли комиссии за пополнение карты и переводы с нее?
Revolut не взимает комиссии за пополнение карт с украинских банков, однако ваш банк может взимать комиссию за эти транзакции. Например, чтобы перевести 1000 грн с карты mono на Revolut, придется оплатить 40 грн комиссии, чтобы перевести 10 000 грн — 400 грн комиссии.
Revolut взимает комиссию за переводы на другие карты, а также за международные переводы. Размер комиссии зависит от деталей транзакции.
О Revolut
Revolut – это международный финансовый сервис, основанный в 2015 году. Компания предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая бесплатные банковские счета, обмен валют, инвестиции, криптовалюту и страхование. Revolut отличается инновационным подходом к банковским услугам, благодаря которому смогла завоевать популярность во многих странах мира.
Основателями Revolut есть Николай Сторонский и Владислав Яценко. Владислав Яценко, украинец, технический директор компании, а Николай Сторонский выполняет роль генерального директора.
Revolut получил лицензию от Британского регулятора финансовых услуг, Управление финансового надзора (FCA) в 2016 году. Эта лицензия позволила компании Revolut предоставлять финансовые услуги в Великобритании и расширить свою деятельность на другие рынки.