Revolut открыл регистрацию пользователей в Украине через "Дію": какие опции доступны

Британский необанк Revolut, среди основателей которого украинец Влад Яценко открыл доступ к своему приложению для украинцев. В приложении можно создать личный профиль и пользоваться услугами банка.

Об этом пишет DOU.

Приложение доступно для загрузки по этой ссылке.

Как верифицироваться

Верификация длится несколько минут и предусматривает передачу персональных данных через приложение "Дія", краткую видеозапись для идентификации, а также фото документа, подтверждающего личность.

Кроме того, нужно ввести адрес проживания и предоставить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ранее ИНН).

Пользователям предлагают выбрать, какую карточку они хотят иметь — физическую или виртуальную. Счета можно открывать в разных валютах: евро, доллары США, канадский доллар, польский злотый, фунт стерлингов. Украинской гривны в перечне пока нет.

После полной авторизации на почту пользователя приходит подтверждение успешного завершения верификации.

Какие услуги доступны

Среди услуг, предлагаемых необанком, указан следующий перечень:

переводы;

планирование платежей;

профессиональный счет;

кешбек;

планирование бюджета;

международные переводы;

обмен валют;

инвестиции;

криптовалюты;

одноразовые карты.

В настоящее время Revolut работает над расширением своих услуг в Украине.

"Поскольку мы наблюдаем большой интерес к услугам Revolut среди украинских СМИ, хотели бы уточнить, что наши услуги официально не запущены для клиентов в Украине. Однако мы можем подтвердить, что уже проводим бета-тестирование услуг Revolut с ограниченной группой украинских клиентов — позволяем некоторым пользователям регистрироваться для тестирования; одна из таких групп получила преждевременный доступ вчера", — сообщили изданию в пресс-службе Revolut.

Там добавили, что украинцы могут загрузить приложение Revolut и присоединиться к списку ожидания, чтобы получить уведомления, когда услуги необанка станут доступными для широкой общественности.

Предусмотрены ли комиссии за пополнение карты и переводы с нее?

Revolut не взимает комиссии за пополнение карт с украинских банков, однако ваш банк может взимать комиссию за эти транзакции. Например, чтобы перевести 1000 грн с карты mono на Revolut, придется оплатить 40 грн комиссии, чтобы перевести 10 000 грн — 400 грн комиссии.

Revolut взимает комиссию за переводы на другие карты, а также за международные переводы. Размер комиссии зависит от деталей транзакции.

О Revolut

Revolut – это международный финансовый сервис, основанный в 2015 году. Компания предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая бесплатные банковские счета, обмен валют, инвестиции, криптовалюту и страхование. Revolut отличается инновационным подходом к банковским услугам, благодаря которому смогла завоевать популярность во многих странах мира.

Основателями Revolut есть Николай Сторонский и Владислав Яценко. Владислав Яценко, украинец, технический директор компании, а Николай Сторонский выполняет роль генерального директора.

Revolut получил лицензию от Британского регулятора финансовых услуг, Управление финансового надзора (FCA) в 2016 году. Эта лицензия позволила компании Revolut предоставлять финансовые услуги в Великобритании и расширить свою деятельность на другие рынки.