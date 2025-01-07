Revolut відкрив реєстрацію користувачів в Україні через "Дію": які опції доступні

Британський необанк Revolut, серед засновників якого українець Влад Яценко, відкрив доступ до свого застосунку для українців. У застосунку вже можна створити особистий профіль і користуватися послугами банку.

Про це пише DOU.

Зазначається, що застосунок доступний для завантаження за цим посиланням.

Як верифікуватися

Верифікація триває кілька хвилин і передбачає передачу персональних даних через застосунок "Дія", короткий відеозапис для ідентифікації, а також фото документа, який підтверджує особу.

Окрім того, потрібно ввести адресу проживання та надати реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше ІПН).

Користувачам пропонують обрати, яку картку вони хочуть мати, — фізичну чи віртуальну. Рахунки можна відкривати у різних валютах: євро, долари США, канадський долар, польський злотий, фунт стерлінгів. Української гривні в переліку наразі немає.

Після повної авторизації на пошту користувача приходить підтвердження про успішне завершення верифікації.

Які послуги доступні

Серед послуг, які пропонує необанк, зазначено такий перелік:

перекази;

планування платежів;

професійний рахунок;

кешбек;

планування бюджету;

міжнародні перекази;

обмін валют;

інвестиції;

криптовалюти;

одноразові картки.

Наразі Revolut працює над розширенням своїх послуг в Україні.

"Оскільки ми спостерігаємо великий інтерес до послуг Revolut серед українських ЗМІ, хотіли б уточнити, що наразі наші послуги офіційно не запущені для клієнтів в Україні. Проте ми можемо підтвердити, що вже проводимо бета-тестування послуг Revolut з обмеженою групою українських клієнтів — дозволяємо деяким користувачам реєструватися задля тестування; одна з таких груп отримала дочасний доступ вчора", - повідомили виданню у пресслужбі Revolut.

Там додали, що українці можуть завантажити застосунок Revolut та долучитися до списку очікування, аби отримати сповіщення, коли послуги необанку стануть доступними для широкого загалу.

Чи передбачені комісії за поповнення картки і перекази з неї?

Revolut не стягує комісій за поповнення карток з українських банків, однак ваш банк може стягувати комісію за ці транзакції. Наприклад, щоб перевести 1000 грн з картки mono на Revolut доведеться сплатити 40 грн комісії, щоб перевести 10 000 грн — 400 грн комісії.

Revolut стягує комісію за перекази на інші картки, а також за міжнародні перекази. Розмір комісії залежить від деталей транзакції.

Про Revolut

Revolut — це міжнародний фінансовий сервіс, заснований у 2015 році. Компанія пропонує широкий спектр фінансових послуг, включаючи безкоштовні банківські рахунки, обмін валют, інвестиції, криптовалюту та страхування. Revolut відзначається інноваційним підходом до банківських послуг, завдяки якому зуміла завоювати популярність у багатьох країнах світу.

Засновниками Revolut є Микола Сторонський і Владислав Яценко. Владислав Яценко, українець, є технічним директором компанії, а Микола Сторонський виконує роль генерального директора.

Revolut отримав ліцензію від Британського регулятора фінансових послуг, Управління фінансового нагляду (FCA), у 2016 році. Ця ліцензія дозволила Revolut надавати фінансові послуги у Великій Британії та розширити свою діяльність на інші ринки.