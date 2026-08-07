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Готовий бізнес за $1,2 млн: на Сумщині продають завод, який експортує 90% продукції

У Конотопі виставили на продаж діюче агропідприємство
У Конотопі виставили на продаж діюче агропідприємство/Inventure

У місті Конотоп Сумської області виставили на продаж 100% корпоративних прав діючого агропереробного підприємства ТОВ “Крупинка СВС”. Вартість активу оцінюють у $1,2 млн, а прогнозований термін окупності становить до 5 років.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Підприємство працює на ринку з 2007 року та спеціалізується на високотехнологічній переробці жовтого і зеленого гороху, ячмінної, пшеничної та ячної круп, а також на роботі з олійними та зерновими культурами.

За даними компанії, середній валовий дохід заводу становить близько 90 млн грн на рік, а середній річний прибуток сягає майже 5 млн грн. При цьому близько 90% готової продукції спрямовується на експорт.

Виробнича база та потенціал розширення

Виробнича потужність заводу сягає до 50 тонн готової продукції на добу, а поточний річний обсяг виробництва становить 5 000–6 000 тонн. Складські приміщення дозволяють одночасно зберігати до 3 000 тонн сировини та до 500 тонн готової продукції.

До складу майнового комплексу входять:

  • виробничі та адміністративні приміщення площею 800 м² (у приватній власності);
  • складські приміщення площею 1 400 м² (у приватній власності);
  • земельні ділянки загальною площею 0,6 га (0,3 га у приватній власності та 0,3 га в оренді).

За умови залучення додаткових інвестицій в оборотний капітал підприємство має потенціал збільшити річний обсяг виробництва удвічі — до 12 000 тонн.

Причина продажу 

Завод є повністю автономним, оснащений автоматизованими лініями переробки, калібрування та фасування і не потребує додаткових капвкладень.

Об’єкт продається разом із матеріально-технічною базою, сформованою командою з 12 фахівців, діючими контрактами та закупленою сировиною.

Причиною продажу 100% частки бізнесу є рішення поточних власників змінити фокус діяльності та повністю зосередитися на вирощуванні зернових культур.

Фото 2 — Готовий бізнес за $1,2 млн: на Сумщині продають завод, який експортує 90% продукції
Фото: Inventure
Фото 3 — Готовий бізнес за $1,2 млн: на Сумщині продають завод, який експортує 90% продукції
Фото: Inventure

Нагадаємо, у селі Угорники Івано-Франківської області виставили на продаж діюче виробництво заморожених напівфабрикатів “Спадщина смаку”. Вартість бізнесу становить $95 тисяч. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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