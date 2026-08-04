На Житомирщині продають сучасний комплекс для виробництва олії за $1,2 млн

У місті Чуднів Житомирської області виставили на продаж новий комплект обладнання для цеху екстракції рослинних олій вартістю 1,2 млн доларів. Комплекс, розрахований на переробку до 300 тонн насіння соняшнику на добу.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Новий виробничий комплекс на продаж

Лінія призначена для вилучення олії із соняшникової макухи методом безперервної ланцюгової екстракції. Її продуктивність становить 150 тонн макухи на добу, що еквівалентно переробці близько 300 тонн насіння соняшнику на добу.

Основне технологічне обладнання виготовлене китайською компанією China Machinery Kangyuan Cereals and Oils Equipment (Beijing) Co., Ltd. За словами продавця, аналогічні комплекси вже працюють на підприємствах України, Азії та Південної Америки.

Що входить до комплекту

Комплекс включає повний набір обладнання для екстракції рослинної олії, зокрема:

лінію ланцюгової екстракції;

основний екстрактор із системою циркуляції місцели;

транспортери, резервуари та насосне обладнання;

системи випарювання, дистиляції та рекуперації розчинника;

теплообмінники, конденсатори та вакуумне обладнання;

обладнання для підготовки й транспортування шроту;

технологічні трубопроводи та монтажні матеріали;

комплект запасних частин і спеціалізований інструмент.

Додаткове обладнання

До пропозиції також входить десольвентизатор-тостер-сушарка-охолоджувач DTDC210×8 із корпусом із нержавіючої сталі AISI 304. Установка забезпечує видалення залишків розчинника, термічну обробку, сушіння та охолодження шроту.

Крім того, комплект оснащений саморозвантажувальним тарілчастим центробіжним сепаратором DHZ470, який здатний переробляти від 100 до 150 тонн олії на добу.

Лінія розрахована на переробку соняшникової макухи з вологістю 6–7% і вмістом олії 15–22%.

У результаті виробництва отримують:

соняшниковий шрот із залишковим вмістом олії не більше 1%;

нерафіновану соняшникову олію із вмістом вологи та домішок не більше 0,2%.

Споживання ресурсів

На переробку однієї тонни сировини комплекс споживає:

до 11,5 кВт·год електроенергії;

до 220 кг пари;

0,05–0,10 м³ води;

до 0,9 кг розчинника.

Загальна встановлена електрична потужність обладнання становить 105,87 кВт.

За інформацією продавця, обладнання є новим і не використовувалося в експлуатації. Частина комплекту вже перебуває на складі в Україні, тому потенційні покупці можуть оглянути його до придбання.

Серед переваг також називають компактне компонування виробничої лінії, використання нержавіючої сталі у вузлах, що контактують із продуктом, вибухозахищені електродвигуни, наявність запасних частин і технічний супровід під час монтажу та запуску.

Умови продажу

Вартість комплекту становить 1,2 млн доларів США з ПДВ. Обладнання продається на умовах CPT, Чуднів (Житомирська область). Детальну технічну документацію, креслення та специфікацію продавець надає потенційним покупцям після отримання запиту.

При цьому до вартості не входять окремі елементи зовнішньої інфраструктури, зокрема монтаж зовнішніх інженерних мереж, трубопровідних естакад і частини допоміжного обладнання, яке покупець має придбати або виготовити самостійно.

Нагадаємо, у селі Угорники Івано-Франківської області виставили на продаж діюче виробництво заморожених напівфабрикатів “Спадщина смаку”. Вартість бізнесу становить $95 тисяч. Покупцеві пропонують готове підприємство з власним брендом, сертифікованим виробництвом, професійним обладнанням, налагодженими каналами збуту та сформованою клієнтською базою.