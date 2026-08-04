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В Житомирской области продают современный комплекс для производства масла за $1,2 млн
В городе Чуднов Житомирской области выставили на продажу новый комплект оборудования для цеха экстракции растительных масел стоимостью 1,2 млн долларов. Комплекс рассчитан на переработку до 300 тонн семян подсолнечника в сутки.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.
Новый производственный комплекс
Линия предназначена для извлечения масла из подсолнечного жмыха методом непрерывной цепной экстракции. Ее производительность составляет 150 тонн жмыха в сутки, что эквивалентно переработке около 300 тонн семян подсолнечника в сутки.
Основное технологическое оборудование, изготовленное китайской компанией China Machinery Kangyuan Cereals and Oils Equipment (Beijing) Co., Ltd. По словам продавца, аналогичные комплексы уже работают на предприятиях Украины, Азии и Южной Америки.
Входящий в комплект
Комплекс включает в себя полный набор оборудования для экстракции растительного масла, в частности:
- линию цепной экстракции;
- основной экстрактор с системой циркуляции мест;
- транспортеры, резервуары и насосное оборудование;
- системы выпаривания, дистилляции и рекуперации растворителя;
- теплообменники, конденсаторы и вакуумное оборудование;
- оборудование для подготовки и транспортировки шрота;
- технологические трубопроводы и монтажные материалы;
- комплект запасных частей и специализированный инструмент.
Дополнительное оборудование
В предложение также входит десольвентизатор-тостер-сушилка-охладитель DTDC210×8 с корпусом из нержавеющей стали AISI 304. Установка обеспечивает удаление остатков растворителя, термическую обработку, сушку и охлаждение шрота.
Кроме того, комплект оснащен саморазгрузочным тарелчатым центробежным сепаратором DHZ470 , способным перерабатывать от 100 до 150 тонн масла в сутки.
Линия рассчитана на переработку подсолнечного жмыха с влажностью 6–7% и содержанием масла 15–22%.
В результате производства получают:
- подсолнечный шрот с остаточным содержанием масла менее 1%;
- нерафинированное подсолнечное масло с содержанием влаги и примесей не более 0,2%.
Потребление ресурсов
На переработку одной тонны сырья комплекс потребляет:
- до 11,5 кВтч электроэнергии;
- до 220 кг пара;
- 0,05–0,10 м³ воды;
- до 0,9 кг растворителя.
Общая установленная электрическая мощность оборудования составляет 105,87 кВт.
По информации продавца, оборудование новое и не использовалось в эксплуатации. Часть комплекта уже находится на складе в Украине, поэтому потенциальные покупатели могут его осмотреть до приобретения.
Среди преимуществ также называют компактную компоновку производственной линии, использование нержавеющей стали в узлах, контактирующих с продуктом, взрывозащищенные электродвигатели, наличие запасных частей и техническое сопровождение при монтаже и запуске.
Условия продаж
Стоимость комплекта составляет 1,2 млн. долларов США по НДС. Оборудование продается на условиях CPT, Чуднов (Житомирская область) . Подробную техническую документацию, чертеж и спецификацию продавец предоставляет потенциальным покупателям после получения запроса.
При этом в стоимость не входят отдельные элементы внешней инфраструктуры, в частности, монтаж внешних инженерных сетей, трубопроводных эстакад и части вспомогательного оборудования, которое покупатель должен приобрести или изготовить самостоятельно.
Напомним, в селе Угорники Ивано-Франковской области выставили на продажу действующее производство замороженных полуфабрикатов "Наследие вкуса". Стоимость бизнеса составляет $95 тысяч. Покупателю предлагают готовое предприятие с собственным брендом, сертифицированным производством, профессиональным оборудованием, отлаженными каналами сбыта и сформированной клиентской базой.