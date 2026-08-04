В Житомирской области продают современный комплекс для производства масла за $1,2 млн

В городе Чуднов Житомирской области выставили на продажу новый комплект оборудования для цеха экстракции растительных масел стоимостью 1,2 млн долларов. Комплекс рассчитан на переработку до 300 тонн семян подсолнечника в сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Новый производственный комплекс

Линия предназначена для извлечения масла из подсолнечного жмыха методом непрерывной цепной экстракции. Ее производительность составляет 150 тонн жмыха в сутки, что эквивалентно переработке около 300 тонн семян подсолнечника в сутки.

Основное технологическое оборудование, изготовленное китайской компанией China Machinery Kangyuan Cereals and Oils Equipment (Beijing) Co., Ltd. По словам продавца, аналогичные комплексы уже работают на предприятиях Украины, Азии и Южной Америки.

Входящий в комплект

Комплекс включает в себя полный набор оборудования для экстракции растительного масла, в частности:

линию цепной экстракции;

основной экстрактор с системой циркуляции мест;

транспортеры, резервуары и насосное оборудование;

системы выпаривания, дистилляции и рекуперации растворителя;

теплообменники, конденсаторы и вакуумное оборудование;

оборудование для подготовки и транспортировки шрота;

технологические трубопроводы и монтажные материалы;

комплект запасных частей и специализированный инструмент.

Дополнительное оборудование

В предложение также входит десольвентизатор-тостер-сушилка-охладитель DTDC210×8 с корпусом из нержавеющей стали AISI 304. Установка обеспечивает удаление остатков растворителя, термическую обработку, сушку и охлаждение шрота.

Кроме того, комплект оснащен саморазгрузочным тарелчатым центробежным сепаратором DHZ470 , способным перерабатывать от 100 до 150 тонн масла в сутки.

Линия рассчитана на переработку подсолнечного жмыха с влажностью 6–7% и содержанием масла 15–22%.

В результате производства получают:

подсолнечный шрот с остаточным содержанием масла менее 1%;

нерафинированное подсолнечное масло с содержанием влаги и примесей не более 0,2%.

Потребление ресурсов

На переработку одной тонны сырья комплекс потребляет:

до 11,5 кВтч электроэнергии;

до 220 кг пара;

0,05–0,10 м³ воды;

до 0,9 кг растворителя.

Общая установленная электрическая мощность оборудования составляет 105,87 кВт.

По информации продавца, оборудование новое и не использовалось в эксплуатации. Часть комплекта уже находится на складе в Украине, поэтому потенциальные покупатели могут его осмотреть до приобретения.

Среди преимуществ также называют компактную компоновку производственной линии, использование нержавеющей стали в узлах, контактирующих с продуктом, взрывозащищенные электродвигатели, наличие запасных частей и техническое сопровождение при монтаже и запуске.

Условия продаж

Стоимость комплекта составляет 1,2 млн. долларов США по НДС. Оборудование продается на условиях CPT, Чуднов (Житомирская область) . Подробную техническую документацию, чертеж и спецификацию продавец предоставляет потенциальным покупателям после получения запроса.

При этом в стоимость не входят отдельные элементы внешней инфраструктуры, в частности, монтаж внешних инженерных сетей, трубопроводных эстакад и части вспомогательного оборудования, которое покупатель должен приобрести или изготовить самостоятельно.

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