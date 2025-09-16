Житний рынок в Киеве получил статус объекта культурного наследия: что это значит

Житний рынок в Киеве официально стал объектом культурного наследия. Помещение будет находиться под охраной государства и защищено от сноса в будущем.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Департаменте охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что перед принятием решения специалисты комиссии проводили детальное обследование, в частности, подземных помещений, технических зданий и конструкций рынка.

Соответствующий статус предусматривает, в частности, вопрос продажи помещения может рассматриваться только депутатами Киевского городского совета. При этом владелец не сможет уничтожить это здание или его архитектурный облик.

Отметим, что в конце июля в КГГА сообщали о внесении Житнего рынка в Перечень только что обнаруженных объектов культурного наследия.

Что известно о Житнем рынке

Житний рынок — один из самых древних рынков Киева, расположенный на Подоле. Здание рынка в ее современном виде было открыто в 1980 году.

Долгое время Житний рынок был популярным торговым местом в Киеве. Однако впоследствии его здание начало пренебрегать, а количество посетителей – уменьшаться.

21 мая электронная петиция с призывом сохранить архитектурное наследие Житнего рынка и установить прозрачные условия его возможной приватизации набрала необходимое количество голосов на сайте Киевсовета. Власти столицы ее отклонили, объяснив, что окончательное решение о дальнейшей доле рынка будет принимать Киевский городской совет после рассмотрения соответствующих проектов.

30 мая необходимое количество подписей собрала еще одна петиция — с требованием защитить Житний рынок, сохранить его как ценный объект и не допустить приватизации здания.

В июне Киевская городская власть второй раз отказалась поддержать петицию с требованием сохранить Житний рынок. В КГГА заявили, что решение будут приниматься только после заключения Департамента охраны культурного наследия о статусе объекта.

Напомним, что Житний рынок выставили на аукцион за право аренды в марте 2024 года. Начальная цена составляла 2,47 миллиона гривен. При этом договор планировали заключить на 15 лет с правом расторжения из-за невыполнения условий аренды. Однако новость вызвала серьезный общественный резонанс, в частности, спустя короткое время, которое было выделено для подачи заявок на аукцион.

После этого при КГГА была создана рабочая группа, которая анализировала способы возвращения здания Житнего рынка в надлежащее техническое состояние.