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Историческая ценность: Житний рынок на Подоле получил статус только что обнаруженного объекта культурного наследия Киева

Житний рынок
Житний рынок на Подоле получил статус объекта культурного наследия Киева

Житний рынок, одна из самых известных исторических локаций Киева, официально включен в список только что обнаруженных объектов культурного наследия города.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение КГГА.

Соответствующий приказ подписала Марина Соловьева, директор Департамента охраны культурного наследия КГГА.

С момента подписания приказа на Житнем рынке распространяются положения Закона Украины "Об охране культурного наследия" и все соответствующие охранные мероприятия, определенные действующим законодательством. Это означает, что отныне любые изменения или реконструкции объекта будут подвергаться более строгому контролю с целью сохранения его исторической ценности.

"Присвоение статуса стало результатом основательной работы Департамента охраны культурного наследия, экспертов Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия, активных представителей общественности и столичных памятников охраны", - сообщают в КГГА.

Далее ожидается подготовка и представление полного пакета документов Министерству культуры и стратегических коммуникаций Украины для присвоения рынку статуса памятника и внесения его в Государственный реестр недвижимых памятников.

Что известно о Житнем рынке

Житний рынок, построенный в 1980 году в стиле украинско-советского модернизма, не имеет официального охранного статуса, хотя является важным культурным местом для киевлян. Отсутствие статуса памятника архитектуры при передаче рынка в частную собственность может привести к его сносу.

21 мая электронная петиция с призывом сохранить архитектурное наследие Житнего рынка и установить прозрачные условия его возможной приватизации набрала необходимое количество голосов на сайте Киевсовета. Власти столицы ее отклонили, объяснив, что окончательное решение о дальнейшей доле рынка будет принимать Киевский городской совет после рассмотрения соответствующих проектов.

30 мая необходимое количество подписей собрала еще одна петиция — с требованием защитить рынок, сохранить его как ценный объект и не допустить приватизации здания.

В июне Киевские городские власти вторично отказались поддержать петицию с требованием сохранить Житний рынок. В КГГА заявили, что решение будут приниматься только после заключения Департамента охраны культурного наследия о статусе объекта.

Напомним, что Житний рынок выставили на аукцион за право аренды в марте 2024 года. Начальная цена составляла 2,47 миллиона гривен. При этом договор планировали заключить на 15 лет с правом расторжения из-за невыполнения условий аренды. Однако новость вызвала серьезный общественный резонанс, в частности, спустя короткое время, которое было выделено для подачи заявок на аукцион.

Автор:
Татьяна Бессараб