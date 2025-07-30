Историческая ценность: Житний рынок на Подоле получил статус только что обнаруженного объекта культурного наследия Киева

Житний рынок, одна из самых известных исторических локаций Киева, официально включен в список только что обнаруженных объектов культурного наследия города.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение КГГА.

Соответствующий приказ подписала Марина Соловьева, директор Департамента охраны культурного наследия КГГА.

С момента подписания приказа на Житнем рынке распространяются положения Закона Украины "Об охране культурного наследия" и все соответствующие охранные мероприятия, определенные действующим законодательством. Это означает, что отныне любые изменения или реконструкции объекта будут подвергаться более строгому контролю с целью сохранения его исторической ценности.

"Присвоение статуса стало результатом основательной работы Департамента охраны культурного наследия, экспертов Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия, активных представителей общественности и столичных памятников охраны", - сообщают в КГГА.

Далее ожидается подготовка и представление полного пакета документов Министерству культуры и стратегических коммуникаций Украины для присвоения рынку статуса памятника и внесения его в Государственный реестр недвижимых памятников.

Что известно о Житнем рынке

Житний рынок, построенный в 1980 году в стиле украинско-советского модернизма, не имеет официального охранного статуса, хотя является важным культурным местом для киевлян. Отсутствие статуса памятника архитектуры при передаче рынка в частную собственность может привести к его сносу.

21 мая электронная петиция с призывом сохранить архитектурное наследие Житнего рынка и установить прозрачные условия его возможной приватизации набрала необходимое количество голосов на сайте Киевсовета. Власти столицы ее отклонили, объяснив, что окончательное решение о дальнейшей доле рынка будет принимать Киевский городской совет после рассмотрения соответствующих проектов.

30 мая необходимое количество подписей собрала еще одна петиция — с требованием защитить рынок, сохранить его как ценный объект и не допустить приватизации здания.

В июне Киевские городские власти вторично отказались поддержать петицию с требованием сохранить Житний рынок. В КГГА заявили, что решение будут приниматься только после заключения Департамента охраны культурного наследия о статусе объекта.

Напомним, что Житний рынок выставили на аукцион за право аренды в марте 2024 года. Начальная цена составляла 2,47 миллиона гривен. При этом договор планировали заключить на 15 лет с правом расторжения из-за невыполнения условий аренды. Однако новость вызвала серьезный общественный резонанс, в частности, спустя короткое время, которое было выделено для подачи заявок на аукцион.