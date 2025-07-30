Житній ринок на Подолі отримав статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини Києва

Житній ринок, одна з найвідоміших історичних локацій Києва, офіційно включений до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Відповідний наказ підписала Марина Соловйова, директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

З моменту підписання наказу на Житній ринок поширюються положення Закону України "Про охорону культурної спадщини" та всі відповідні охоронні заходи, визначені чинним законодавством. Це означає, що відтепер будь-які зміни чи реконструкції об'єкта будуть підлягати суворішому контролю з метою збереження його історичної цінності.

"Присвоєння статусу стало результатом ґрунтовної роботи Департаменту охорони культурної спадщини, експертів Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, активних представників громадськості та столичних пам’яткоохоронців", - повідомляють в КМДА.

Далі очікує підготовка та подання повного пакета документів до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України для присвоєння Житньому ринку статусу пам’ятки та внесення його до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

Що відомо про Житній ринок

Житній ринок, зведений у 1980 році в стилі українсько-радянського модернізму, не має офіційного охоронного статусу, хоча є важливим культурним місцем для киян. Відсутність статусу пам’ятки архітектури при передачі ринку в приватну власність може призвести до його знесення.

21 травня електронна петиція із закликом зберегти архітектурну спадщину Житнього ринку та встановити прозорі умови його можливої приватизації набрала необхідну кількість голосів на сайті Київради. Влада столиці її відхилила, пояснивши, що остаточне рішення щодо подальшої долі ринку ухвалюватиме Київська міська рада після розгляду відповідних проєктів.

30 травня необхідну кількість підписів зібрала ще одна петиція — із вимогою захистити Житній ринок, зберегти його як об’єкт, що має цінність, та не допустити приватизації будівлі.

В червні Київська міська влада вдруге відмовилася підтримати петицію з вимогою зберегти Житній ринок. У КМДА заявили, що рішення ухвалюватимуть лише після висновку Департаменту охорони культурної спадщини щодо статусу об’єкта.

Нагадаємо, що Житній ринок виставили на аукціон за право оренди у березні 2024 року. Початкова ціна складала 2,47 мільйони гривень. При цьому договір планували укласти на 15 років із правом розірвання через невиконання умов оренди. Однак новина викликала серйозний суспільний резонанс, зокрема, через короткий час, що виділили для подання заявок на аукціон.