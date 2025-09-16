Житній ринок у Києві отримав статус об'єкта культурної спадщини: що це означає

Житній ринок у Києві офіційно став об'єктом культурної спадщини. Приміщення перебуватиме під охороною держави та буде захищене від знесення у майбутньому.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що перед ухваленням рішення фахівці комісії проводили детальне обстеження, зокрема підземних приміщень, технічних будівель і конструкцій ринку.

Відповідний статус передбачає, зокрема, що питання продажу приміщення може розглядатися лише депутатами Київської міської ради. При цьому власник не зможе знищити цю будівлю або її архітектурний вигляд.

Зазначимо, що наприкінці липня в КМДА повідомляли про внесення Житнього ринку до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Що відомо про Житній ринок

Житній ринок — один із найдавніших ринків Києва, розташований на Подолі. Будівлю ринку в її сучасному вигляді відкрили у 1980 році.

Тривалий час Житній ринок був популярним торговельним місцем у Києві. Однак згодом його будівля почала занедбуватись, а кількість відвідувачів — зменшуватись.

21 травня електронна петиція із закликом зберегти архітектурну спадщину Житнього ринку та встановити прозорі умови його можливої приватизації набрала необхідну кількість голосів на сайті Київради. Влада столиці її відхилила, пояснивши, що остаточне рішення щодо подальшої долі ринку ухвалюватиме Київська міська рада після розгляду відповідних проєктів.

30 травня необхідну кількість підписів зібрала ще одна петиція — із вимогою захистити Житній ринок, зберегти його як об’єкт, що має цінність, та не допустити приватизації будівлі.

В червні Київська міська влада вдруге відмовилася підтримати петицію з вимогою зберегти Житній ринок. У КМДА заявили, що рішення ухвалюватимуть лише після висновку Департаменту охорони культурної спадщини щодо статусу об’єкта.

Нагадаємо, що Житній ринок виставили на аукціон за право оренди у березні 2024 року. Початкова ціна складала 2,47 мільйони гривень. При цьому договір планували укласти на 15 років із правом розірвання через невиконання умов оренди. Однак новина викликала серйозний суспільний резонанс, зокрема, через короткий час, що виділили для подання заявок на аукціон.

Після цього при КМДА створили робочу групу, яка аналізувала способи повернення будівлі Житнього ринку до належного технічного стану.