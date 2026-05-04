В Украине восстановят уникальный железнодорожный вокзал: будущее исторического памятника решит община

В Смеле Черкасской области хотят восстановить железнодорожный вокзал с одноименным названием, являющимся объектом культурного наследия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Смелянском городском совете.

Из-за того, что сооружение длительное время не используется, оно начало разрушаться, поэтому местные власти инициировали его ревитализацию.

Что планируют сделать

Ревитализация предполагает восстановление старого здания с приданием ему нового назначения при сохранении архитектурной ценности. Вместо заброшенных помещений здесь могут появиться:

культурный центр или музей;

современный коворкинг;

спортивная локация или хаб для молодежи.

Смелянский городской совет запустил онлайн-опрос, чтобы жители сами решили судьбу достопримечательности.

Справка

Вокзал станции "Смела" более 100 лет. Когда-то это было роскошное историческое добротное помещение с рестораном. Сейчас станция действующая, но вокзал стоит заброшенной пустошью.

