Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Наличный курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине восстановят уникальный железнодорожный вокзал: будущее исторического памятника решит община

вокзал Смела
Смеляне выберут будущее исторического железнодорожного вокзала

В Смеле Черкасской области хотят восстановить железнодорожный вокзал с одноименным названием, являющимся объектом культурного наследия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Смелянском городском совете.

Из-за того, что сооружение длительное время не используется, оно начало разрушаться, поэтому местные власти инициировали его ревитализацию.

Что планируют сделать

Ревитализация предполагает восстановление старого здания с приданием ему нового назначения при сохранении архитектурной ценности. Вместо заброшенных помещений здесь могут появиться:

  • культурный центр или музей;
  • современный коворкинг;
  • спортивная локация или хаб для молодежи.

Смелянский городской совет запустил онлайн-опрос, чтобы жители сами решили судьбу достопримечательности.

Справка

Вокзал станции "Смела" более 100 лет. Когда-то это было роскошное историческое добротное помещение с рестораном. Сейчас станция действующая, но вокзал стоит заброшенной пустошью.

Напомним, "Укрзализныця" объявила новые аукционы по передаче в аренду коммерческих площадей на железнодорожных вокзалах. Среди лотов – места для кофематов, вендинговых автоматов, банкоматов, заведений питания и складских помещений.

Автор:
Татьяна Бессараб