В Украине восстановят уникальный железнодорожный вокзал: будущее исторического памятника решит община
В Смеле Черкасской области хотят восстановить железнодорожный вокзал с одноименным названием, являющимся объектом культурного наследия.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Смелянском городском совете.
Из-за того, что сооружение длительное время не используется, оно начало разрушаться, поэтому местные власти инициировали его ревитализацию.
Что планируют сделать
Ревитализация предполагает восстановление старого здания с приданием ему нового назначения при сохранении архитектурной ценности. Вместо заброшенных помещений здесь могут появиться:
- культурный центр или музей;
- современный коворкинг;
- спортивная локация или хаб для молодежи.
Смелянский городской совет запустил онлайн-опрос, чтобы жители сами решили судьбу достопримечательности.
Справка
Вокзал станции "Смела" более 100 лет. Когда-то это было роскошное историческое добротное помещение с рестораном. Сейчас станция действующая, но вокзал стоит заброшенной пустошью.
Напомним, "Укрзализныця" объявила новые аукционы по передаче в аренду коммерческих площадей на железнодорожных вокзалах. Среди лотов – места для кофематов, вендинговых автоматов, банкоматов, заведений питания и складских помещений.