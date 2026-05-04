В Україні відновлять унікальний залізничний вокзал: майбутнє історичної пам’ятки вирішить громада

У Смілі Черкаської області хочуть відновити залізничний вокзал з однойменною назвою, який є об’єктом культурної спадщини.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Смілянській міській раді.

Через те, що споруда тривалий час не використовується, вона почала руйнуватися, тому місцева влада ініціювала її ревіталізацію.

Що планують зробити

Ревіталізація передбачає відновлення старої будівлі із наданням їй нового призначення при збереженні архітектурної цінності. Замість занедбаних приміщень тут можуть з’явитися:

культурний центр або музей;

сучасний коворкінг;

спортивна локація чи хаб для молоді.

Смілянська міська рада запустила онлайн‐опитування, щоб мешканці самі вирішили долю пам'ятки.

Справка

Вокзалу станції "Сміла" понад 100 років. Колись це було розкішне історичне добротне приміщення з рестораном. Зараз станція діюча, але вокзал стоїть занедбаною пусткою.

