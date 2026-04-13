У Києві модернізують вокзал: з’явиться безбар’єрний доступ до поїздів (ФОТО)

“Укрзалізниця” розпочала реконструкцію платформи на Центральному вокзалі Києва, щоб забезпечити безбар’єрний доступ до поїздів. Після оновлення пасажири зможуть заходити у вагони без сходів, а також користуватися ліфтами та ескалаторами.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

Реконструкція платформи у Києві

Головний вокзал столиці востаннє масштабно оновлювали у 2001 році. Тоді з 14 платформ лише дві ( №1 і №14) зробили високими, що дозволяє пасажирам заходити у вагони без сходів. Інші платформи понад два десятиліття залишалися менш доступними.

Наразі розпочато реконструкцію другого перону. У межах робіт платформу піднімуть, а також встановлять ліфт і ескалатори. Після завершення модернізації пасажири матимуть зручний доступ до другої та третьої колій і зможуть потрапляти у вагони без перепадів висоти.

Зараз висота платформи становить близько 200 мм, після оновлення вона сягне 1100 мм - на рівні дверей поїзда. Це дозволить уникнути сходів і зробить посадку комфортнішою без сторонньої допомоги. Спуститися на платформу можна буде з переходу між Центральним і Південним вокзалами за допомогою ліфта або ескалатора.

У першу чергу проєкт спрямований на підвищення доступності для людей, які користуються кріслами колісними, батьків із дитячими візками, людей старшого віку та пасажирів із багажем.

Завершити будівництво планують на початку 2027 року. Надалі, за наявності фінансування, аналогічну реконструкцію проведуть і на інших платформах.

Перші кроки до підвищення доступності вокзалу зробили ще у 2023 році - тоді на першій платформі встановили два ліфти, які забезпечили зручний доступ із Південного вокзалу до одного з найзавантаженіших перонів. Ліфти ведуть до конкорсу - переходу над коліями між будівлями вокзалу.

Крім того, підйомники працюють у західному підземному переході, а пасажири можуть скористатися послугою вокзального помічника.

Нагадаємо, минулого року “Укрзалізниця” завершила модернізацію першого безбар’єрного вагона, адаптованого для перевезення груп пасажирів на кріслах колісних.