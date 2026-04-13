Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Готівковий курс:

USD

43,64

43,50

EUR

51,10

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві модернізують вокзал: з’явиться безбар’єрний доступ до поїздів (ФОТО)

Укрзалізниця
"Укрзалізниця"будує безбар’єрну платформу / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” розпочала реконструкцію платформи на Центральному вокзалі Києва, щоб забезпечити безбар’єрний доступ до поїздів. Після оновлення пасажири зможуть заходити у вагони без сходів, а також користуватися ліфтами та ескалаторами.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

Реконструкція платформи у Києві

Головний вокзал столиці востаннє масштабно оновлювали у 2001 році. Тоді з 14 платформ лише дві ( №1 і №14) зробили високими, що дозволяє пасажирам заходити у вагони без сходів. Інші платформи понад два десятиліття залишалися менш доступними.

Наразі розпочато реконструкцію другого перону. У межах робіт платформу піднімуть, а також встановлять ліфт і ескалатори. Після завершення модернізації пасажири матимуть зручний доступ до другої та третьої колій і зможуть потрапляти у вагони без перепадів висоти.

Зараз висота платформи становить близько 200 мм, після оновлення вона сягне 1100 мм - на рівні дверей поїзда. Це дозволить уникнути сходів і зробить посадку комфортнішою без сторонньої допомоги. Спуститися на платформу можна буде з переходу між Центральним і Південним вокзалами за допомогою ліфта або ескалатора.

У першу чергу проєкт спрямований на підвищення доступності для людей, які користуються кріслами колісними, батьків із дитячими візками, людей старшого віку та пасажирів із багажем.

Завершити будівництво планують на початку 2027 року. Надалі, за наявності фінансування, аналогічну реконструкцію проведуть і на інших платформах.

Перші кроки до підвищення доступності вокзалу зробили ще у 2023 році - тоді на першій платформі встановили два ліфти, які забезпечили зручний доступ із Південного вокзалу до одного з найзавантаженіших перонів. Ліфти ведуть до конкорсу - переходу над коліями між будівлями вокзалу.

Крім того, підйомники працюють у західному підземному переході, а пасажири можуть скористатися послугою вокзального помічника.

Нагадаємо, минулого року “Укрзалізниця” завершила модернізацію першого безбар’єрного вагона, адаптованого для перевезення груп пасажирів на кріслах колісних. 

Автор:
Ольга Опенько