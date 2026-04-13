В Киеве модернизируют вокзал: появится безбарьерный доступ к поездам (ФОТО)

"Укрзализныця" начала реконструкцию платформы на Центральном вокзале Киева, чтобы обеспечить безбарьерный доступ к поездам. После обновления пассажиры смогут заходить в вагоны без лестницы, а также пользоваться лифтами и эскалаторами.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

Реконструкция платформы в Киеве

Главный вокзал столицы последний раз масштабно обновляли в 2001 году. Тогда из 14 платформ только две (№1 и №14) сделали высокими, что позволяет пассажирам заходить в вагоны без лестницы. Другие платформы более двух десятилетий оставались менее доступными.

В настоящее время начата реконструкция второго перрона. В пределах работ платформу поднимут, а также установят лифт и эскалаторы. После завершения модернизации пассажиры получат удобный доступ ко второму и третьему пути и смогут попадать в вагоны без перепадов высоты.

Сейчас высота платформы составляет около 200 мм, после обновления она достигнет 1100 мм – на уровне дверей поезда. Это позволит избежать лестницы и сделает посадку более комфортной без посторонней помощи. Спуститься на платформу можно будет с перехода между Центральным и Южным вокзалами с помощью лифта или эскалатора.

В первую очередь проект направлен на повышение доступности для людей, пользующихся колесными креслами, родителей с детскими колясками, людей постарше и пассажиров с багажом.

Завершить строительство планируется в начале 2027 года. В дальнейшем при наличии финансирования аналогичную реконструкцию проведут и на других платформах.

Первые шаги к повышению доступности вокзала сделали еще в 2023 году – тогда на первой платформе установили два лифта, которые обеспечили удобный доступ с Южного вокзала к одному из самых загруженных перронов. Лифты ведут к конкорсу – переходу над путями между зданиями вокзала.

Кроме того, подъемники работают в западном подземном переходе, а пассажиры могут воспользоваться услугой вокзального помощника.

Напомним, в прошлом году "Укрзализныця" завершила модернизацию первого безбарьерного вагона, адаптированного для перевозки групп пассажиров на колесных креслах.